قبل انطلاقهم إلى “محطة الفضاء الدولية”.. ولي العهد السعودي‬⁩ يستقبل طاقم “رواد الفضاء” السعوديين لهذا السبب ؟!

قبل انطلاق رواد الفضاء السعوديين إلى “محطة الفضاء الدولية”، فقد قام سمو ولي العهد السعودي‬⁩ “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، باستقبال كلٍ من ريانه برناوي وعلي القرني ومريم فردوس (رواد الفضاء السعوديين)، المتجهين إلى محطة الفضاء الدولية في رحلتها المقبلة بشهر مايو المقبل، ولقد استقبل رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان البعثة، جنبا إلى جنب مع رئيس المجلس الأعلى للفضاء، في سبيل تحقيق “رؤية المملكة 2030″، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جانبا من استقبال سمو الأمير لبعثة رواد الفضاء السعوديين، المتجهين إلى محطة الفضاء الدولية.

ولي العهد يهنئ رواد الفضاء على اجتياز برامج التأهيل

ومن جانبه فقد قام رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتهنئة رواد الفضاء على اجتيازهم للبرنامج التأهيلي بنجاح.

كما نبه على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الفضائي السعودي، في تعزيز الروح التنافسية للمملكة على الصعيد الدولي.

ومن الجدير بالذكر أنه قد قام بتثمين دور العلماء في استكشاف الفضاء، موضحاً النفع العلمي والإنساني وراء تلك الاستكشافات.

ولقد أكد سموه عبر حديثه لرواد الفضاء، أنهم يمثلون إمكانيات الشعب السعودي، ويحملون طموحاته فوق كاهلهم.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق رواد الفضاء الثلاثة، كما خص “علي القرني” و”ريانه برناوي” بالذكر.

وأوصى سموه الرواد بضرورة تحقيق الأهداف السامية في محطة الفضاء الدولية، كونهم ممثلين للوطن السعودي، وذلك من أجل حماية الكوكب وزيادة تعزيز دور المملكة على الصعيد العالمي والدولي.

وفي النهاية فقد تمنى سمو الأمير للرواد التوفيق، كما دعا لهم برحلة سالمة وآمنة.

رواد الفضاء السعوديون يعبرون عن سعادتهم بالدعم الملكي من الأمير محمد بن سلمان

وفي هذا الإطار فقد عبر الرواد عن فخرهم واعتزازهم، بالدعم المقدم من سمو الأمير محمد بن سلمان.

كما أنهم قد أكدوا على السعادة العارمة التي لطالما شَعروا بها عند لقاء الأمير.

ومن جانبهم فقد أكد رواد الفضاء على ضرورة بذل الجهود الكاملة من أجل رفع راية المملكة العربية السعودية في أكبر المحافل الدولية والعالمية.

وذلك من أجل ترك أثرا كبيرا في الفضاء، وجلب الكثير من المعلومات للمعرفة الإنسانية.