قبل أيام عيد الفطر المبارك.. “هيئة الدواء” تُحذِّر السعوديات من مشاركة هذه المنتجات التجميلية وتحذر من خطورتها؟!

حذرت هيئة الدواء والغذاء السعودية، كافة النساء داخل المملكة العربية السعودية، من مشاركة واستخدام منتجات التجميل الخاصة بإحدى النساء الأخريات، وخصوصاً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ولقد شددت على أن مثل تلك المشاركات، قد تتسبب في نقل العدوى والميكروبات بين النساء بالمملكة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن تحذير الهيئة من إعادة استخدام المنتجات التجميلية المستخدمة سابقا، وما هي الأضرار الناتجة عن ذلك.

هيئة الدواء تحذر السعوديات من استخدام أدوات التجميل المستعملة

نظرا لما تتسبب فيه هذه الظاهرة السيئة، من مشاكل صحية عديدة، فقد حذرت هيئة الدواء، من مشاركة واستخدام أدوات التجميل الخاصة بالغير، ولقد أوضحت الهيئة أن مثل تلك المشاركات ينتج عنها مخاطر صحية عديدة، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد حذرت على وجه الخصوص، من مشاركة كلاً من منتجات الفاونديشن، والمسكرة، وأحمر الشفاه ومرطبات الشفايف، وفرشات المكياج واسفنجات الدهان الخاصة بالبشرة، وأوضحت أن تلك المواد التجميلية هي أخطر المنتجات على البشرة.

الأمراض الناتجة عن مشاركة أدوات التجميل

وأوضحت الهيئة أن مخاطر استخدام أدوات التجميل المستعملة من قبل إحدى النساء الأخريات، قد تتسبب في كل من:-