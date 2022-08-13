قائمة بأسعار ساندويتشات ماك ماكدونالدز 2022 بالسعودية

توجد العديد من المطاعم داخل المملكة العربية السعودية الشهيرة التي تقدم السندوتشات التي طالما يطلبها الكبار والصغار، ومن أهم مطاعم السندوتشات التي حازت على شهرة وإقبال من الكبار والصغار داخل المملكة العربية السعودية سندوتشات ماك، وهو أحد المطاعم العالمية التي تخصصت في تقديم السندوتشات المتنوعة وقامت بطرح منيو جديد في المملكة العربية السعودية وتتميز بالتنوع في الشكل والطعم، هذا بالإضافة لتنوع الأسعار ومن ثم فهو يلقى قبول واستحسان كافة الأذواق التي ترغب في الأكل.

أسعار منيو ماك في السعودية 2022

أعلن مطعم منيو ماك السعودي عن الأسعار الجديدة التي تم طرحها من قبل سلسلة المطاعم العالمية وإليكم قائمة بأسعار الساندويتش بها”

بسعر 21 ريال سعودي يمكن أن تحصل على ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس (دجاج).

بسعر 21 ريال سعودي يمكن أن تحصل على ساندوتش بيج تايستي مشروم ساندوتش.

بسعر 21 ريال يمكن أن تحصل على ساندوتش جراند تشيكن سبايسي دجاج.

بسعر 22 ريال سعودي يمكن أن تحصل على ساندوتش جراند تشيكن سبيشال (دجاج).

بسعر 15 ريال سعودي إحصل على ساندويتش بيج ماك لحم.

بسعر 21 ريال سعودي احصل على ساندوتش بيج تايستي لحم.

ب16 ريال سعودي احصل على ساندوتش سبايسي ماك تشيكن.

بسعر 17 ريال سعودي تشيكن ماك دجاج.

بسعر 18 ريال سعودي ماك رويال لحمة.

بسعر 15 ريال سعودي ماك تشيكن دجاج.

بسعر 18 ريال ماك عربي دجاج.

بسعر 17 ريال احصل على ساندوتش كوارتر باوندر بالجبنة.

بسعر 7 ريال سعودي احصل على ساندوتش تشيكن راب.

بسعر 16 ريال سعودي احصل على تشيكن ماك ناجت وقطع د جاج.

بسعر 11 ريال سعودي احصل على ساندوتش ماك راب تشيكن سبايسي.

بسعر 10 ريال سعودي ماك راب تشيكن.

بسعر 10 ريال احصل على دوبل تشيز برجر (لحم).

ليتل تايستي (دجاج) بسعر 11 ريال.

منيو وجبات الأطفال ماك السعودية