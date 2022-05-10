Arämćo قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2022 حسبما أعلنت شركة أرامكو

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2022، وذلك حيث اقترب موعد إعلان شركة أرامكو عن قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2022، ويتم العمل على هذه الأسعار لمدة شهر كامل وذلك بعد المراجعة الشهرية والمقارنة بين السعر العالمي والسعر المحلي لأسعار البنزين حيث يتم الإعلان عن التسعيرة الجديدة للبنزين ومشتقاته يوم 10 من الشهر والموافق اليوم الثلاثاء (10 / 5 / 2022)، وتجتمع اللجنة الخاصة بشركة أرامكو بشكل شهر حتى تقوم بالإعلان عن السعر الجديد يوم 10 وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة يوم 11 من الشهر في كل محطات الوقود في المملكة العربية السعودية.

قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2022

لم تعلن شركة أرامكو عن قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2022 حتى الآن وما زال يتم العمل بالأسعار القديمة الخاصة بشهر أبريل الماضي حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة اليوم الثلاثاء، فلا يستطيع أي شخص أن يتوقع أسعار البنزين الجديدة حيث ربما تزداد الأسعار أو تقل أو تثبت كما كانت في شهر أبريل الماضي وتتحمل الحكومة في السعودية أي زيادة تحدث في الأسعار كما تحملت الحكومة الزيادة التي حدثت في الأسواق العالمية، ويتم تثبيت السعر حتى يتم التخفيف عن المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية.

أرامكو أسعار البنزين الجديدة شهر مايو

ينتظر المواطنون تحديد قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2022، والتي لم يتم الإعلان عنها إلى هذا الوقت وما زال المواطنون يتعاملون بأسعار البنزين الخاصة بشهر أبريل الماضي حتى يتم إعلان سعر البنزين الجديد في الساعات القليلة القادمة، وكانت أسعار البنزين في شهر أبريل كما يلي:

سعر بنزين 91 هو 2.18 ريال وذلك بالنسبة للتر.

أما سعر بنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الغاز الطبيعي هو 0.75 ريال سعودي.

وبالنسبة لسعر لتر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي.

وسعر الديزل 0.63 ريال للتر.

سيتم الإعلان عن جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022 وذلك في خلال ساعات قليلة جداً من الآن ليتم بدء العمل بهذه الأسعار الجديدة بداية من يوم غد الأربعاء 11 مايو 2022، وفور إعلان الشركة عنها سنقوم بنشر الأسعار في هذا المقال فتابعوا معنا.

تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية شهر مايو 2022

تم الإعلان بشكل رسمي الآن عن اسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2022 من جانب شركة أرامكو حيث ظهرت الأسعار الجديدة على صفحتها الرسمية، وشهدت الأسعار ثبات كبير جداً كما شهدته في الفترة الأخيرة من جانب الشركة والحكومة السعودية، حيث جاءت الأسعار مماثلة تمامًا لأسعار شهر أبريل التي ذكرناها لكم.