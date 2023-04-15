في ظل التطورات بالمنطقة.. تعرف على تفاصيل زيارة سلطان “بروناي” للسعودية

تمت زيارة سلطان بروناي دار السلام، إلى المملكة العربية السعودية، كجزء من العلاقات المتينة التي تربط البلدين، وتم خلال الزيارة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتعود العلاقات الرسمية بين البلدين إلى العام 1992، حيث تم تمثيل المملكة العربية السعودية في الفلبين من خلال سفارة سعودية غير مقيمة في مانيلا.

وتطورت العلاقات بين البلدين بوتيرة متسارعة على الأصعدة كافة، بعد افتتاح السفارة السعودية في العاصمة البروناوية (بندر سري بكاون) في عام 1995.

وتأتي زيارة سلطان بروناي دار السلام للمملكة في ظل المستجدات الأخيرة في المنطقة والعالم، وتتوّج بسلسلة من الاجتماعات والمباحثات الثنائية الرسمية بين البلدين في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية.

وتطوّرت العلاقات بين البلدين بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبروناي دار السلام في عام 2017، حيث تم تنشيط الاتفاقية العامة الموقعة بينهما.

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية، وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية.

وتتطلع البلدين أن تساهم زيارة سلطان بروناي دار السلام للمملكة في تطوير وتنمية العلاقات بينهما