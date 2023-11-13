في طريف.. البيئة تجري سحب قرعة الأراضي البعلية

أجرت وزارة البيئة والزراعة والمياه بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، عملية سحب القرعة للأراضي البعلية، وتستمر حتى يوم الخميس 16/ 11/ 2023.

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وقال مدير مكتب وزارة الزراعة في محافظة طريف، المهندس ساير الخليف، أن عملية إجراء القرعة شملت أكثر من 729 شخصا متقدما على القطع الموجودة حاليا، مؤكدا أن الوزارة ممثلة في مكتب محافظة طريف تحرص كل الحرص على تسخير جميع الإمكانيات لإستقبال المواطنين.

كما يحرص المكتب على إنهاء كافة إجراءات سحب القرعة بأسرع وقت ممكن، وإزالة كل العقبات التي قد تكون سببا في تعطيل عملية الاقتراع.

الأراضي البعلية

الأراضي البعلية هي ذلك النوع من الأرض الذي تتم فيه الزراعة على مياه الأمطار بشكل كلي ودائم، ويتم من خلالها زراعة كافة المحاصيل المحلية، وهي عكس الزراعة المروية، والتي فيها يكون الري معتمد على الآبار أو الأنهار أو المسطحات المائية بشكل عام.

وتشمل الزراعة البعلية بعض أنواع من المحاصيل والحبوب مثل الفول، والشعير، والقمح، والسمسم، والعدس، والذرة، والقمح.