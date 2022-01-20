في دقائق.. طريقة التقديم على التمويل الشخصي من سلفة 1443 الكترونيا

يعد التمويل الشخصي المقدم عبر منصة سلفة الالكترونية من أهم الاشياء التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة بشكل الكتروني دون الحاجة لمغادرة منزلك وبالتالي ستوفر وقتك وجهدك، كما أن تمويل سلفة يقدم باتباع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي من سلفة.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي من سلفة 1443

والآن سنشرح لكم في اربعة خطوات بسيطة طريقة التقديم على التمويل الشخصي من سلفة 1443، فقط اتبع ما يلي:

قم بالضغط على منصة سلفة الالكترونية.

قم بادخال البيانات الشخصية الخاصة بك، مثل:” رقم الهوية الوطنية والجوال المستخدم في منصة أبشر والبريد الإلكتروني، كلمة المرور” لتتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.

حدد قيمة التمويل المطلوب، مع اختيار فترة السداد.

قم بادخال البيانات المطلوبة، مع رفع المستندات المطلوبة لاكتمال التقديم.

سیتم إیداع مبلغ التمویل إلى حسابك فور اكتمال البیانات.

شروط التقديم على التمويل الشخصي من سلفة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم من 18 سنة إلى 60 سنة.

لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

أن تكون مدة خدمته قبل التمويل للقطاع الخاص ستة أشهر على الأقل وثلاثة أشهر للقطاع العام.

مزايا التمويل الشخصي من سلفة