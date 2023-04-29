في المملكة.. «موسم الكنة» الحد الفاصل بين الصيف والقيظ يبدأ اليوم

أوضح الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن اليوم السبت، هو بداية موسم «الكنة» الحد الفاصل بين الصيف الذي تكون في درجة الحرارة مقبولة، وبين القيظ، والذي تكون فيه شدة الحر واضحة وجلية، وأشار الحصيني إلى أن موسم الكنة يستمر حتى السادس من شهر يونيو القادم، وهي فترة تتصف بالتقلبات، ولها العديد من السمات المتنوعة.

سمات موسم الكنة

وقال الحصيني، أن لموسم الكنة العديد من الصفات، ومن أهمها:

موسم الكنة معناه اختفاء نجوم الثريا عن الأنظار، وذلك بسبب وهج الشمس من الناحية الغربية.

سبحان الله

1-موسم "الكنة" ومعناه اختفاء نجوم الثريا عن الانظار بسبب وهج الشمس من جهة الغرب

بدايته اليوم السبت 9 شوال 1444هـ يوافق 29 ابريل 2023 ويستمر حتى 17/ 11/ ١444هـ يوافق 6 يونيو 2023

وتظهر الثريا "كنة الثريا" فجر يوم الاربعاء 18/ 11/ ١444هـ لهذا العام من الجهة الشرقية،… pic.twitter.com/xnaRA0PZLb — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 29, 2023

تظهر كنة الثريا في فجر يوم الأربعاء الموافق لـ 18 شوال الجاري، من الناحية الشرقية، وتكون تلك الكنة ضمن 3 من منازل القمر، وهي (الشرطان_ البطين_ الرشاء)، ولكل واحد منها مدة 13 يوم، ليكون مجموع الأيام 39 يوم).

وتعتبر كنة الثريا من المواسم التي لها شهرة واسعة عند العرب، وهي بمثابة الامتداد لموسم السرايات، والتي كانت تسمى بالأمطار الصيفية، وهي بالأساس أمطار ربيعية، وتشتهر بغزارة ماءها، والعواصف البطيئة في الحركة، ووفي كثير من الأحيان تجري خلال حدوثها الأودية، ويسببها رياح مثيرة للأتربة

الثريا عبارة عن عنقود من النجوم، ولا يرى منها بالعين المجردة إلا القليل من النجوم، ويقدر عدد النجوم التي ترى بـ 6 نجوم.

موسم الكنة يشمل آخر أنواء فصل الربيع، ويكون فيه نقصان الليل وزيادة في ساعات النهار، ويبدأ الغطاء النباتي بالانحسار التدريجي، وتعطش الأشجار، ويكون من الأشياء المحببة أكل الحبحب والبطيخ.