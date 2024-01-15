في السعودية صيد الضبع جريمة عقوبتها غرمة 80 ألف ريال

شدد اليوم الإثنين القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بنظام البيئة والحفاظ عليها، وكذا الالتزام بكافة اللوائح التنفيذية المنظمة التي تجرم الاتجار أو قتل أو صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وكذا كافة الكائنات الناتجة عنها والمرتبطة بها ومشتقاتها ومنتجاتها.

غرامة 80 ألف ريال

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي بالحياة الفطرية والبيئية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن صيد الضباع ممنوع نهائيا حيث تصل عقوبة صيد الضبع إلى غرامة 80 ألف ريال سعودي.

أرقام ساخنة لسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات

كما حثت القوات الخاصة للأمن البيئي على سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه أو حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وأرقام (999) و (996) في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة.