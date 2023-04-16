في إطار تجهيزات العيد بالمملكة.. بلدية بيشة تستعد لعيد الفطر بهذه الطريقة.. وهذا هو موعد صلاة العيد بجدة والمدينة المنورة؟!

في إطار تجهيزات العيد بالمملكة، فقد قامت إدارة بلدية بيشة بالاستعداد لعيد الفطر المبارك بهذه الطريقة المبهرة، حيث إن العاملين بالبلدية قد قاموا بمتابعة بعض العمليات الروتينية بالمنطقة، من أجل استقبال عيد الفطر المبارك للعام الهجري الحالي 1444ه‍، فلقد قاموا بتجهيز وتنظيف المنشآت العامة بالمنطقة، إضافة إلى أنها قد قامت بأعمال المراقبة الغذائية والصحية، على المنتجات، التي سوف تعرض في فترة العيد للمواطنين، فضلاً عن أنها قد استمرت بتجهيز الملاعب والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والمتنزهات استعداداً لعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

استعدادات بلدية بيشة لعيد الفطر المبارك

ومن جانبها فقد أنهت البلدية في منطقة بيشة عملية تنظيف المصليات الخاصة بالأعياد. إضافة إلى أنها قد قامت بإعداد الساحات في المساجد والمناطق العامة، من أجل تهيئتها لاستقبال المصليين. علاوة على عمليات التنظيف المتكررة لمناطق استقبال المصليين. ومن الجدير بالذكر أن البلدية قد قامت بعملية تنظيف شاملة للطرق، استقبالاً لعيد الفطر المبارك 1444ه‍.

موعد صلاة العيد بجدة والمدينة المنورة 1444

ووفقا لما قد جاء في إمساكية رمضان للعام الهجري الحالي 1444ه‍، فإن صلاة العيد في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، سوف تكون في تمام الساعة 5:32 صباحاً، وقد يختلف الموعد عدة دقائق من محافظة لأخرى، حسب الموقع الجغرافي، حيث أنها في جدة سوف تكون في تمام السادسة وسبع دقائق، بينما في المدينة المنورة سوف تكون في تمام السادسة صباحاً.