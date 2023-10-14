فيصل بن فرحان ووانغ يي يتفقان على أهمية وقف استهداف المدنيين في غزة

قام الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانغ يي، اليوم السبت، وتناقش الجانبان حول آخر التطورات والمستجدات للأحداث في قطاع غزة ومحيطه، وكذلك الجهود الدولية التي يتم بذلها بهذا الشأن، وخلص الجانبان على ضرورة وأهمية وقف استهداف المدنيين، والتزام أطراف الحرب بنصوص القانون الدولي الإنساني.

وزير خارجية المملكة ووزير خارجية الصين- المصدر: إكس

وبحكم كون دولة الصين عضو دائم في مجلس الأمن، فقد حث وزير خارجيتها على العمل لتحمل مسؤوليتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك عن طريق الدفع بالوقف الطارئ والفوري للعمل العسكري، وإنهاء الحصار على القطاع.

وتابع وانغ يي بضرورة عمل المجلس على تنفيذ قراراته الصادرة بشأن القضية الفلسطينية، وبالتحديد القرار رقم 242 لسنة 1967، والقرار رقم 338 لسنة 1973، والقرار رقم 1515 لسنة 2003، وأخيراً القرار رقم 2334 لسنة 2016.