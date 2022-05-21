حقيقة رصد فيروس جدري القرود في السعودية وفقاً لوزارة الصحة

بالكاد لم تنتهي أزمة فيروس كورونا المُستجد بكافة دول العالم ولكن الخبر الجيد أن مؤشرات مُعدلات الإصابة أصبحت في هبوط.. ولكن من جِهة أخرى استفاق العالم بليلة وضُحاها على خبر اكتشاف بعض الحالات المُصابة بمرض “جدري القرد” أو جدري القرود بحالات طفيفة جداً وسواء هذا أم ذاك.. تداولت بعض الأخبار على مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter عن وجود حالات إصابة بهذا المرض المُستحدث في السعودية.. إليكم حقيقة رصد جدري القرود في السعودية.

ما هو جدري القرود؟

يُعد مرض “جدري القرد” من فئة الأمراض المُعدية التي تم تسجيل أولى حالاتها بدولة “الكونغو” عام 1907، حيث تم الإعلان أنه تم إصابة الصبي ذو الـ9 سنوات والذي كان يقطن بالمنطقة التي تم استئصال مرض الجدري بها، وجدير بالذكر أن مرض “جدري القرود” قد أصبح مُنتشراً ولكن ليس بكثافة عالية ولكنه مُتواجد ببعض المناطق في “غرب إفريقيا” وأيضاً المناطق الريفية بـ”الكونغو”.

هل انتشر جدري القرود بكثرة في 2022؟

كما ذكرنا أعلاه أنه من أكثر الدول التي تفشى فيها “جدري القرد” هي في الكونغو، وبحلول عام 1996 تفشى الوباء بتلك الدولة.. أما بالنسبة للولايات المُتحدة الأمريكية فبحلول عام 2015 تم الإعلان عن وجود بعض الحالات التي ظهرت وكانت مُصابة بفيروس”جدري القرد” وبعد التدقيق والفحوصات تبين أن تلك الحالات كانت في الأساس مُخالطة لـ”كلاب البراري” مُخالطة لصيقة، وبعد ذلك ظهر “جدري القرود” في العديد من البُلدان حول العالم وأصبح يظهر ويختفي ذهاباً وإياباً، حتى تداولت أخباره مرة أخرى في الأسابيع القليلة المُنصرمة من العام الجارِ 2022.

حقيقة رصد جدري القرود في السعودية وفقاً لوزارة الصحة

قامت “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية بإزاحة الستار حول تداعيات هذا الأمر وتحديداً بعدما انتشر على مِنصات التواصل الاجتماعي وتحديداً Twitter أنه تم رصد حالات إصابة بـ”جدري القرود” أو جدري القرد في السعودية، ومن هذا المُنطلق أعلنت وزارة “الصحة السعودية” أن تلك الأخبار “كاذبة” وليس لها أي علاقة بالصحة.

تصريحات وكيل وزارة الصحة الوقائية بالمملكة

ومن جِهة أخرى أكد وكيل وزارة الصحة الوقائية بالمملكة العربية السعودية الدكتور “عبدالله العسيري” على إمكانية المملكة وقدرتها على رصد أي حالات مُصابة بمرض جدري القرض، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالة مُشتبه بإصابتها بمرض جدري القردة، ومن ناحية أخرى قد أهاب “العسيري” أن المُختبرات السعودية مُهيأة تماماً لرصد تلك العدوى واحتوائها بشكل سريع.

ما هي أعراض عدوى جدري القرد؟

تم التوضيح أيضاً أنه يُمكن تحديد مرض “جدري القرود” من خلال ظهور العديد من الأعراض على الحالات المُصابة، وتتمثل تلك الأعراض في التالي: