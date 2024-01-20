فيديو يوضح طريقة طبخه.. “برغر الجراد” وجبة غريبة تثير الجدل في السعودية!

ابتكر عشاق الجراد طرق طهي وإعداد جديدة في المنزل، حيث تم ابتكار “برغر الجراد” كوجبة مأخوذة من مصادر متوفرة ورخيصة التكلفة، وقد أصبح هذا الابتكار موضة جديدة، ووثق مقطع فيديو خلال بداية موسم الجراد في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية طريقة طهي الجراد، حيث قام أحد أهالي القصيم بشرح طريقة الطهي مؤكدًا على فوائده المتعددة.

لقطات من فيديو طريقة طهي برغر الجراد - مصدر الصورة: حساب العربية على تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وفي الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية، نرى أنه يتم طهي الجراد بإضافة الماء وهو حي، ويتم تنويع إضافة المكونات مثل البصل والزيت وغيره، وبعض الأشخاص يُفضلون تناوله مع الخس.

بالإضافة إلى ذلك، قام آخرون بابتكار “برغر الجراد” الذي يتكون من خبز البرغر الشهير والجراد والبصل والكاتشب، بالإضافة إلى مكونات أخرى تختلف وفقًا لتفضيلات كل شخص.

الجراد متوفر بكثرة في مناطق مثل المدينة المنورة والقصيم خلال هذه الأيام، ويُعتبر مفضلاً بشكل خاص لعشاقه الذين يرون أنها المناطق التي تنتج ألذ الأنواع من الجراد. ورغم ذلك، حذرت بعض الجهات المتخصصة من استهلاك الجراد الذي تم مكافحته باستخدام المبيدات، حيث يمكن أن يعرض من يتناوله للتسمم بتلك المبيدات التي تظل عالقة في جسم الجراد حتى بعد طهيه.

هل سبق لك أكل الجراد؟ 🦞🤔

بداية موسم الجراد في منطقة #القصيم.. وفهد العنزي يصنع منه “برجر”

عبر:@al3mri009 pic.twitter.com/Mj0WYnRt9F — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 18, 2024

حيث حذر كلًا من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية “وقاء” بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي، على ضرورة عدم جمع الجراد في تلك المناطق في مارس الماضي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء استخدام المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة.

وشددوا على أهمية عدم جمع الجراد المرشوش بالمبيدات واستخدامه في الطعام، نظرًا لاحتمال وجود بقايا المبيدات على جسم الحشرة، ودعوا الجميع إلى الإبلاغ عند رصد الجراد الصحراوي، بهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم. بالإضافة إلى ذلك، حذر مختصون من تناول الجراد الذي تم مكافحته باستخدام المبيدات، نظرًا لاحتمال تعرض المستهلكين للتسمم بتلك المبيدات التي تظل عالقة في جسم الجراد حتى بعد طهيه.

الجراد ومفردها جرادة (الاسم العلمي: Locusta) هي حشرات تنتمي إلى رتبة مستقيمات الأجنحة. يوجد أكثر من 20,000 نوع من الجراد في العالم، فالجراد نوع من حشرات الجنادب التي تمتلك أرجلًا خلفية قوية تساعدها على القفز، ويطلق على الاثنين معًقيقي.

وهناك ما يقرب من 18,000 نوع من الجندب في العالم، وهي حشرات آكلة للنبات تستطيع القفز إلى 20 مرة أطول من جسمها. طول الجرادة الناضجة يتراوح بين 3 إلى 13 سم، ويقسم جسمها إلى: رأس صدر بطن (مقسم 11 قطعة) وستة أرجل.

الجراد يغطي جسمه طبقة من الكيتين Chitin، وفي رأسه فم يحوي على أسنان حادة ويحمل قرنين قصيرين متميزين للاستشعار، ويصدر أصواتًا موسيقية يصدرها من خلال حك الأرجل الخلفية أو الأجنحة الأمامية مع الجسم. عندما تفقس الجرادة، تحفر أنثى الجراد لتضع بيضها عن طريق آلة وضع بيض سيفية تحت الأرض، وتغطيه بسائل لتحميه من البرد، ليفقس عن مخلوق بطور انتقالي لفترة حوالي شهر يدخل بعدها هذا المخلوق طور النضوج.

للجراد أعداء طبيعيين في الطبيعة تتمثل بالطيور والفئران والثعابين والخنافس والعناكب. الجراد يُعتبر أكلة مفضلة عند كثير من الشعوب في آسيا وبعض الدول العربية، وحشرة الجراد غنية بالبروتين الذي يمثل 62% ودهون 17% وعناصر غير عضوية تمثل الباقي مثل: الماغنسيوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم، المنجنيز، الصوديوم، الحديد، الفوسفور، وغيرها.