(فيديو) يوثق لحظة استشهاد شيرين أبو عاقلة بعيار في الرأس “وجنازة مهيبة”

استيقظ العالم العربي اليوم وبالتحديد في مدينة جنين بالضفة الغربية على خبر اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وتم توثيق لحظة اغتيالها بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصيبت الصحفية الباسلة إصابة مباشرة بعيار في الرأس مع صراخ زميلتها «إصحي يا شيرين»، وقد كانت شيرين ابو عاقلة تغطي اشتباكات في جنين بالضفة الغربية المحتلة، لكن تم استهدافها صباح اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لشهادة صحفي من وكالة فرانس برس.

استشهاد شيرين أبو عاقلة

أظهر مقطع مصور تم بثه على قنوات الأخبار وصفحات السوشيال ميديا الصحفية شيرين بعد إصابتها برصاصة مباشرة في الرأس وفي الجهة المقابلة يظهر جنود ينتمون لشرطة الاحتلال مدججين بأسلحتهم، وبجوارها زميلتها الصحفية التي ظهرت وهي تبكي وتصرخ من هول الموقف، وهي ترتدي سترة الإعلام الواضحة جدا.

آخر نبأ لشيرين أبو عاقلة كان ملطخ بدمائها

وأثناء تغطية زميلها تامر مسحال لنبأ استشهادها، لم يتمكن من حبس دموعه بل نعاها وهو يبكي، وأوضح تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زميلته، حيث كان أخر خبر لها هو نبأ عاجل بعثت به برسالة فجرا، توضح فيه الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة في جنين، وأكدت بالرسائل بأنها في طريقها للمزيد من الأنباء لكنها لم تعلم أنها ستكتب أخر خبر بدمائها.

من هي شيرين ابو عاقلة

ولدت شيرين نصري أبوعاقلة في مدينة القدس الشرقية عام 1971، وهي تعد أبرز صحفية فلسطينية غطت أخبار الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث كانت تتنقل كل الأخبار من القدس الشرقية ومن مدن الضفة الغربية، تحت رصاصات الاحتلال في كل الأرجاء بدون خوف .

أصول شرين أبوعاقلة

تعود أصول شرين أبوعاقلة لعائلة مسيحية من مدينة بيت لحم جنوبي بالضفة الغربية، لكنها ترعرعت في القدس الشرقية التي أحبتها، وقد درست أبوعاقلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، وتخصصت دراستها الهندسة المعمارية، لكنها قررت أن تسعى وراء الحقيقة وتصبح إعلامية حتى أصبحت يقونة الصحافة الفلسطينية.

وصية شرين أبو عاقلة

أوصت شيرين ابو عاقلة منذ زمن بعيد بأن تدفن في القدس الشرقية، حال استشهدت أثناء قيامها بواجبها، وقد عملت بوكالة اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأيضا عملت بإذاعة صوت فلسطين، وبقناة عمان الفضائية، ثم عملت أيضا بمؤسسة مفتاح، وبإذاعة مونت كارلو، وفي الجزيرة.