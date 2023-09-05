أخبار السعودية

فيديو متداول لتعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها في منطقة الشرقية والشرطة تقف على الواقعة

محمود الشريف

خلال الساعات القليلة الماضية تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لتعرض طفلة للتعذيب من قبل والدتها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وشرطة الشرقية تقف على الواقعة وتحيل الموضوع للنيابة العامة، جاء ذلك خلال البيان الذي نشره المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية عبر تويتر.

فيديو متداول لتعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها في منطقة الشرقية والشرطة تقف على الواقعة

شرطة منطقة الشرقية تقف على واقعة ضرب وتعنيف طفلة- المصدر: الأمن العام عبر تويتر

قد يهمك:

شرطة الشرقية.. تحيل قضية تعنيف أم لطفلتها إلى النيابة العامة

القبض على 4 مقيمين لارتكابهم حوادث سرقة في الرياض

وأوضح بيان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية أنه تمت مباشرة الواقعة للوقوف على حالة البنت الصحية، وذلك بالتعاون مع وحدة الحماية الأسرية، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لاستكمال كافة الإجراءات النظامية وتحويل القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المرور السعودي يوجه قائدي المركبات بضرورة اتباع الإرشادات لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.

الفيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخاصة تويتر، مما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين ما قامت به الأم تجاه طفلتها من تعذيب وتعنيف بالضرب، لذا قامت شرطة منطقة الشرقية بالقبض على هذه السيدة وتحويلها للنيابة العامة السعودية.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشن برنامج الولاء الوظيفي “دوم” لموظفي القطاع العام

Avatar of محمود الشريف
محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات