فيديو متداول لتعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها في منطقة الشرقية والشرطة تقف على الواقعة

خلال الساعات القليلة الماضية تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لتعرض طفلة للتعذيب من قبل والدتها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وشرطة الشرقية تقف على الواقعة وتحيل الموضوع للنيابة العامة، جاء ذلك خلال البيان الذي نشره المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية عبر تويتر.

شرطة منطقة الشرقية تقف على واقعة ضرب وتعنيف طفلة- المصدر: الأمن العام عبر تويتر

وأوضح بيان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية أنه تمت مباشرة الواقعة للوقوف على حالة البنت الصحية، وذلك بالتعاون مع وحدة الحماية الأسرية، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لاستكمال كافة الإجراءات النظامية وتحويل القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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شرطة المنطقة الشرقية تقف على واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب بالتنسيق مع @HRSD_SA . pic.twitter.com/smhaAzSTp2 — الأمن العام (@security_gov) September 5, 2023

الفيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخاصة تويتر، مما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين ما قامت به الأم تجاه طفلتها من تعذيب وتعنيف بالضرب، لذا قامت شرطة منطقة الشرقية بالقبض على هذه السيدة وتحويلها للنيابة العامة السعودية.

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