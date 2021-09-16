فيديو المعلم السكران بالسعودية داخل أحد الفصول الدراسية في مكة يثير جدلاً والحقيقة الكاملة للفيديو

بواسطة إسلام عوض

خلال الساعات الماضية تم تداول فيديو حمل اسم المعلم السكران، وهو لأحد المعلمين ببعض الفصول الدراسية في مكة المكرمة، وكان المعلم سكراناً كما ظهر في الفيديو، وحاول أن يفتح الباب مراراً فلم يستطع، وسط بعض الضحكات من الطلاب، وتم تداول الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأثار جدلاً واسعاً.

فيديو المعلم السكران بالسعودية داخل أحد الفصول الدراسية في مكة يثير جدلاً وحقيقة هذا الفيديو

حقيقة المعلم السكران بأحد فصول مكة المكرمة

فيديو المعلم السكران بالسعودية داخل أحد الفصول الدراسية في مكة يثير جدلاً والحقيقة الكاملة للفيديو 1 16/9/2021 - 12:20 ص

ولكن الفيديو المتداول للمعلم السكران له قصة وحكاية وله مقدمات وأسباب، فالفيديو ليس جديد ولكنه هذه الواقعة منذ عامين تقريباً، كما أن حالة السكر لم  تكن حقيقية ولكنها كانت تمثيلية، والغرض من ذلك هو تعليم الطلاب خطر المسكرات وكيف تفعل مثل هذه الأشياء بالعقول.

وقال الأستاذ “سالم” وهو صاحب الفيديو المتداول، أنه يعتز ويفتخر بمسيرته العلمية، والتي استمرت لمدة 33 سنة، قضاها جميعاً في التعليم بمدارس مكة المكة المكرمة، وأشار إلى أن الفيديو كان تمثيلي وليس حقيقي، مؤكداً أن نشر المقطع دون إذنه أساءه كثيراً، ولم يعلم الهدف من نشره الآن.

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وأشار المدرس الفاضل صاحب الواقعة إلى أنه الآن على المعاش، وأنه متفرغ للتمثيل والإخراج، مضيفاً أن هذا الفيديو يسيئ للمعلم وأنه غير راضي عن نشره بالرغم من أنه كان فيديو تمثيلي.

فيديو المعلم السكران بالسعودية داخل أحد الفصول الدراسية في مكة يثير جدلاً والحقيقة الكاملة للفيديو 2 16/9/2021 - 12:20 ص فيديو المعلم السكران بالسعودية داخل أحد الفصول الدراسية في مكة يثير جدلاً والحقيقة الكاملة للفيديو 3 16/9/2021 - 12:20 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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