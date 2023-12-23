فيديو.. الأرصاد تحذِّر معظم مناطق المملكة، أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة وجدة، وارتفاع الموج أعلى من مترين ونصف

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس المتوقَّعة اليوم السبت ثاني أيام “مربعانية الشتاء”، وحذَّر المركز من تأثير تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ ساعة فوق البحر الأحمر والخليج العربي، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار غزيرة وسيول - المصدر: صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أمطار في مكة والمدينة وانخفاض درجات الحرارة في تبوك

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم في المملكة الظواهر الجوية التالية:

تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة مع إمكانية جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.

يتكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق خلال ساعات الصباح الباكر.

يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف والحدود الشمالية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

في ثاني أيام الشتاء ⛈️

أذان الفجر يُرفع في مكة وسط انهمار المطر 🕋⛈️@md1417i pic.twitter.com/HeDspsPdTV — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023

الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

كما توقَّعت الأرصاد السعودية أن يكون الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي على النحو التالي:

البحر الأحمر الخليج العربي الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط. جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي

بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط. من متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الشمالي.

من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط. متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي.

خفيف الموج على الجزء الجنوبي. أمطار جبل السيدة في مكة المُكرمة pic.twitter.com/AbeQu8kqyg — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023

درجات الحرارة والرطوبة في جميع مناطق المملكة

ورجَّح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن تسجِّل بيشة وشرورة وجازان أعلى درجة حرارة اليوم مع 31 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 27 وبالمدينة المنورة 23، فيما تكون بالعاصمة السعودية الرياض 26 درجة، وتسجِّل القريات أقل درجات الحرارة الصغرى اليوم مع 4 درجات مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 95 في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ورفحا.