فيديو.. الأرصاد تحذِّر معظم مناطق المملكة، أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة وجدة، وارتفاع الموج أعلى من مترين ونصف

فيديو.. الأرصاد تحذِّر معظم مناطق المملكة، أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة وجدة، وارتفاع الموج أعلى من مترين ونصف
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس المتوقَّعة اليوم السبت ثاني أيام “مربعانية الشتاء”، وحذَّر المركز من تأثير تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ ساعة فوق البحر الأحمر والخليج العربي، نجوم مصرية والتفاصيل.
أمطار في مكة والمدينة وانخفاض درجات الحرارة في تبوك
وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم في المملكة الظواهر الجوية التالية:
- تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة مع إمكانية جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.
- يتكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق خلال ساعات الصباح الباكر.
- يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف والحدود الشمالية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
في ثاني أيام الشتاء ⛈️
أذان الفجر يُرفع في مكة وسط انهمار المطر 🕋⛈️@md1417i pic.twitter.com/HeDspsPdTV
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023
الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي
كما توقَّعت الأرصاد السعودية أن يكون الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي على النحو التالي:
|البحر الأحمر
|الخليج العربي
|الرياح السطحية
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|ارتفاع الموج
|من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.
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|حالة البحر
|خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.
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أمطار جبل السيدة في مكة المُكرمة pic.twitter.com/AbeQu8kqyg
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023
درجات الحرارة والرطوبة في جميع مناطق المملكة
ورجَّح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن تسجِّل بيشة وشرورة وجازان أعلى درجة حرارة اليوم مع 31 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 27 وبالمدينة المنورة 23، فيما تكون بالعاصمة السعودية الرياض 26 درجة، وتسجِّل القريات أقل درجات الحرارة الصغرى اليوم مع 4 درجات مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 95 في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ورفحا.
🔴 تشهد الآن محافظة #جدة أمطار متفرقة.
جعلها الله أمطار خير وبركة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/WbymhUlowq
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 22, 2023
|المدينة
|درجات الحرارة العظمى
|درجات الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|27
|21
|95
|أمطار رعدية
|المدينة المنورة
|23
|13
|95
|سحب رعدية
|الرياض
|26
|14
|60
|أمطار رعدية
|جدة
|29
|23
|85
|أمطار رعدية
|الدمام
|25
|15
|85
|أمطار رعدية
|أبها
|20
|9
|85
|ضباب
|تبوك
|18
|7
|85
|صحو
|بريدة
|25
|12
|85
|أمطار غزيرة
|حائل
|17
|8
|95
|ضباب
|الباحة
|19
|10
|85
|ضباب
|عرعر
|18
|6
|85
|رياح نشطة
|سكاكا
|17
|7
|90
|رياح نشطة
|جازان
|31
|23
|85
|غائم جزئي
|نجران
|30
|12
|55
|صحو
|الخرج
|27
|15
|55
|أمطار رعدية
|المجمعة
|24
|12
|70
|رياح نشطة
|وادي الدواسر
|29
|12
|50
|صحو
|الدوادمي
|24
|12
|50
|أمطار رعدية
|شرورة
|31
|14
|70
|صحو
|طريف
|15
|5
|90
|رياح نشطة
|الطائف
|22
|12
|90
|أمطار رعدية
|القنفذة
|29
|23
|90
|أمطار رعدية
|ينبع
|26
|19
|85
|رياح نشطة
|العلا
|21
|11
|85
|رياح نشطة
|الاحساء
|26
|14
|65
|أمطار رعدية
|حفر الباطن
|23
|14
|75
|أمطار غزيرة
|بيشة
|31
|11
|75
|صحو
|الوجه
|23
|17
|75
|رياح نشطة
|رفحا
|19
|10
|95
|أمطار رعدية
|القريات
|16
|4
|90
|رياح نشطة
|السودة
|15
|5
|85
|ضباب
|روضة التنهات
|24
|17
|60
|أمطار غزيرة
|صحراء الدهناء
|24
|17
|60
|أمطار غزيرة
|الصمان
|24
|17
|60
|أمطار غزيرة
أمطار شمال شرق #جدة_الأن 🌧️.
اللهم اجعلها أمطار خير وبركة🙏🏻
تصوير | عبدالمحسن الحربي#أحيطونا_بأجوائكم pic.twitter.com/oAATF7xSLD
— #أحيطونا_بأجوائكم (@Mediancmksa) December 22, 2023