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فيديو.. الأرصاد تحذِّر معظم مناطق المملكة، أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة وجدة، وارتفاع الموج أعلى من مترين ونصف

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس المتوقَّعة اليوم السبت ثاني أيام “مربعانية الشتاء”، وحذَّر المركز من تأثير تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ ساعة فوق البحر الأحمر والخليج العربي، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار غزيرة وسيول - المصدر: صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أمطار في مكة والمدينة وانخفاض درجات الحرارة في تبوك

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم في المملكة الظواهر الجوية التالية:

  • تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة مع إمكانية جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.
  • يتكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق خلال ساعات الصباح الباكر.
  • يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف والحدود الشمالية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

كما توقَّعت الأرصاد السعودية أن يكون الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي على النحو التالي:

البحر الأحمر  الخليج العربي
الرياح السطحية
  • غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
  • جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
  • تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.
  • جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي
  • بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.
  • من متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الشمالي.
  • من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.
حالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.
  • متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي.
  • خفيف الموج على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة والرطوبة في جميع مناطق المملكة

ورجَّح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن تسجِّل بيشة وشرورة وجازان أعلى درجة حرارة اليوم مع 31 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 27 وبالمدينة المنورة 23، فيما تكون بالعاصمة السعودية الرياض 26 درجة، وتسجِّل القريات أقل درجات الحرارة الصغرى اليوم مع 4 درجات مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 95 في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ورفحا.

المدينة درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 27 21 95  أمطار رعدية
المدينة المنورة 23 13 95  سحب رعدية
الرياض 26 14 60  أمطار رعدية
جدة 29 23 85  أمطار رعدية
الدمام 25 15 85  أمطار رعدية
أبها 20 9 85  ضباب
تبوك 18 7 85  صحو
بريدة 25 12 85  أمطار غزيرة
حائل 17 8 95  ضباب
الباحة 19 10 85  ضباب
عرعر 18 6 85  رياح نشطة
سكاكا 17 7 90  رياح نشطة
جازان 31 23 85  غائم جزئي
نجران 30 12 55  صحو
الخرج 27 15 55  أمطار رعدية
المجمعة 24 12 70  رياح نشطة
وادي الدواسر 29 12 50  صحو
الدوادمي 24 12 50  أمطار رعدية
شرورة 31 14 70  صحو
طريف 15 5 90  رياح نشطة
الطائف 22 12 90  أمطار رعدية
القنفذة 29 23 90  أمطار رعدية
ينبع 26 19 85  رياح نشطة
العلا 21 11 85  رياح نشطة
الاحساء 26 14 65  أمطار رعدية
حفر الباطن 23 14 75  أمطار غزيرة
بيشة 31 11 75  صحو
الوجه 23 17 75  رياح نشطة
رفحا 19 10 95  أمطار رعدية
القريات 16 4 90  رياح نشطة
السودة 15 5 85  ضباب
روضة التنهات 24 17 60  أمطار غزيرة
صحراء الدهناء 24 17 60  أمطار غزيرة
الصمان 24 17 60  أمطار غزيرة

إنذار حول حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة – المصدر: المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
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عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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