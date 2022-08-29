فيديو.. ارتفاع منسوب مياه الأمطار في كوبري العوالي بمكة المكرمة، والأرصاد تحدد موعد فصل الخريف بالمملكة

كشف الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية “حسين القحطاني” أن فصل الخريف سوف يبدأ “أرصادياً” اعتباراً من الخميس المقبل 1 سبتمبر 2022.

الأجواء متقلِّبة وأمطار رعدية في بعض المناطق

وأوضح المتحدِّث باسم الأرصاد الجوية بالمملكة أن الأجواء سوف تبقى متقلبة مع تساقط الأمطار الرعدية في بعض المناطق، مؤكِّداً أنَّ المركز سوف يصدر تقريراً يبيِّن ملامح فصل الخريف والأيام القادمة.

الأرصاد تصدر تنبيهاً إلى منطقة الجوف وآخر للمدينة المنورة

وكان المركز قد أصدر عدداً من التنبيهات، محذِّراً من الرياح النشطة والعوالق الترابية التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في كلٍّ من الجوف وتمتد إلى دومة الجندل وسكاكا، إضافة إلى المدينة المنورة في العلا وخيبر.

أمطار رعدية في مكة المكرمة وجازان

كما حذّرت الأرصاد الجوية في تنبيه موجَّه إلى منطقة مكة المكرمة من تأثير الأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في العاصمة المقدسة وبحرة، كما وجَّه المركز تنبيهاً آخر إلى جازان وفرسان وتستر حتى منصف الليل تقريباًُ.

ارتفاع منسوب مياه كوبري العوالي في مكة المكرمة

يأتي ذلك فيما أظهر فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر تويتر، ارتفاع منسوب مياه الأمطار في كوبري العوالي بمكة المكرمة اليوم الإثنين، وشهدت المنطقة أمطاراً رعدية غزيرة تسببت بارتفاع منسوب المياه وإعاقة حركة السيارات و المركبات، وسط توقعات الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار مصحوبة برياح نشطة، مع إمكانية تشكُّل السيول