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فيديوهات.. “المطرية السابعة” في معظم مناطق المملكة، إنذار أحمر في مكة المكرمة، والحرارة “صفر مئوية” في تبوك

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عدداً من الإنذارات التي تراوحت ما بين اللون الأحمر والبرتقالي، حذَّر خلالها من تأثير الضباب الكثيف والرياح شديدة السرعة في أجزاء من مكة المكرمة، والأمطار متوسطة الشدة بالشرقية والقصيم والعاصمة الرياض، كما تنخفض درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة وتقترب من الصفر مئوية في تبوك، نجوم مصرية والتفاصيل.

خرائط جوية - المصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الطقس اليوم أمطار وضباب في مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم بالسعودية، توقَّع المركز الوطني للأرصاد الظواهر الجوية التالية:

  • تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بإذن الله، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وشرق حائل إضافة إلى نجران، وجازان، وعسير والباحة.
  • نشاط الرياح السطحية في معظم المناطق السابقة.
  • تشكُّل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مكة المكرمة ومرتفعات جازان، وعسير والباحة.

حالة الطقس فوق الخليج العربي والبحر الأحمر

كما توقَّعت الأرصاد الجوية أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، تتحول إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمَّا في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم بالسعودية

وتوقَّع المركز أن تسجِّل جازان أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بالسعودية مع 31 درجة مئوية، بينما تكون في مكة المكرمة 28 درجة مئوية، وبالمدينة المنورة 25 درجة، وتنخفض في العاصمة السعودية الرياض إلى 18 درجة، فيما تسجِّل تبوك أقل درجات الحرارة الصغرى بالسعودية مع 0 درجة مئوية.
وتصل نسبة الرطوبة إلى 95 في كلٍّ من أبها والسودة، بينما تنخفض إلى 50 في العاصمة الرياض والخرج والمجمعة والدوادمي والعلا.
المدينة درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 28 17 75  غائم جزئي
المدينة المنورة 25 14 60  صحو
الرياض 18 10 50  أمطار خفيفة
جدة 27 18 70  غائم جزئي
الدمام 21 12 65  أمطار متوسطة
أبها 20 10 95  أمطار/ضباب
تبوك 19 0 65  غائم جزئي
بريدة 18 10 65  أمطار متوسطة
حائل 17 7 75  غائم جزئي
الباحة 19 11 90  أمطار/ضباب
عرعر 18 6 85  صحو
سكاكا 20 8 75  صحو
جازان 31 24 85  أمطار/ضباب
نجران 28 14 85  أمطار خفيفة
الخرج 19 11 50  أمطار خفيفة
المجمعة 15 8 50  أمطار متوسطة
وادي الدواسر 25 14 60  عوالق
الدوادمي 23 13 50  أمطار خفيفة
شرورة 30 18 60  عوالق
طريف 17 5 85  غائم جزئي
الطائف 23 12 90  غائم جزئي
القنفذة 29 21 75  أمطار خفيفة
ينبع 28 14 80  صحو
العلا 24 10 50  صحو
الاحساء 20 11 55  أمطار متوسطة
حفر الباطن 20 8 70  أمطار متوسطة
بيشة 28 14 85  غائم جزئي/عوالق ترابية
الوجه 25 13 60  صحو
رفحا 19 7 75  غائم جزئي
القريات 18 6 85  غائم جزئي
السودة 15 5 95  أمطار خفيفة
روضة التنهات 18 10 60  أمطار متوسطة
صحراء الدهناء 18 10 60  أمطار متوسطة
الصمان 18 10 60  أمطار متوسطة

الحالة الجوية الممطرة السابعة هذا الموسم

من جانبه توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع إكس صور الخرائط الجوية التي تظهر توزَّع  السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم الخميس 6 رجب 1445هـ، إضافة إلى عددٍ من المقاطع التي وثَّقت تساقط الأمطار على عددٍ من مناطق المملكة مساء أمس الأربعاء.

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عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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