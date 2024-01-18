فيديوهات.. “المطرية السابعة” في معظم مناطق المملكة، إنذار أحمر في مكة المكرمة، والحرارة “صفر مئوية” في تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عدداً من الإنذارات التي تراوحت ما بين اللون الأحمر والبرتقالي، حذَّر خلالها من تأثير الضباب الكثيف والرياح شديدة السرعة في أجزاء من مكة المكرمة، والأمطار متوسطة الشدة بالشرقية والقصيم والعاصمة الرياض، كما تنخفض درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة وتقترب من الصفر مئوية في تبوك، نجوم مصرية والتفاصيل.

خرائط جوية - المصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الطقس اليوم أمطار وضباب في مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم بالسعودية، توقَّع المركز الوطني للأرصاد الظواهر الجوية التالية:

تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بإذن الله، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وشرق حائل إضافة إلى نجران، وجازان، وعسير والباحة.

نشاط الرياح السطحية في معظم المناطق السابقة.

تشكُّل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مكة المكرمة ومرتفعات جازان، وعسير والباحة.

حالة الطقس فوق الخليج العربي والبحر الأحمر

كما توقَّعت الأرصاد الجوية أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، تتحول إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمَّا في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم بالسعودية

وتوقَّع المركز أن تسجِّل جازان أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بالسعودية مع 31 درجة مئوية، بينما تكون في مكة المكرمة 28 درجة مئوية، وبالمدينة المنورة 25 درجة، وتنخفض في العاصمة السعودية الرياض إلى 18 درجة، فيما تسجِّل تبوك أقل درجات الحرارة الصغرى بالسعودية مع 0 درجة مئوية. وتصل نسبة الرطوبة إلى 95 في كلٍّ من أبها والسودة، بينما تنخفض إلى 50 في العاصمة الرياض والخرج والمجمعة والدوادمي والعلا.

الحالة الجوية الممطرة السابعة هذا الموسم

من جانبه توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع إكس صور الخرائط الجوية التي تظهر توزَّع السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم الخميس 6 رجب 1445هـ، إضافة إلى عددٍ من المقاطع التي وثَّقت تساقط الأمطار على عددٍ من مناطق المملكة مساء أمس الأربعاء.

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ

السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم الخميس 6 رجب 1445هـ الساعة 5:35 ولازال للخير بقية – ان شاء الله

اللون الاخضر سحب ممطرة

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة… pic.twitter.com/5vdODKCEYv — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 18, 2024

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ

امطار مساء يوم الاربعاء ٥ رجب ١٤٤٥هـ متداول

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة https://t.co/41IKbRI5lW pic.twitter.com/4XXCa19HZQ — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 18, 2024