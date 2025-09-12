فوز مطار نجران الدولي بجائزة هامة على مستوى الشرق الأوسط

يواصل قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية تطوره بشكل ملحوظ ما جعله يحصد مكانة مميزة في المنطقة والمستوى الدولي بشكل عام.

جائزة لمطار نجران الدولي

وفي هذا السياق فاز مطار نجران الدولي أحد المطارات التابعة لتجمع مطارات الثاني بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط في تجربة المسافر عن فئة أقل من مليوني مسافر لعام 2024م، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز في مدينة غوانتشو بجمهورية الصين الشعبية.

كما حصل مطار نجران الدولي خلال إعلان الجوائز على تقييمًا متميزًا وصل لـ (4.68) من (5)، وذلك ضمن جوائز جودة خدمات المطارات (AS) المقدمة من مجلس المطارات الدولي (MAC).

جاء هذا الإنجاز تأكيدًا على الجهود المتواصلة التي يبذلها تجمع مطارات الثاني للارتقاء بمستوى تجربة المسافر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مطاراته، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية المملكة 2030.

كيف تحسم جوائز مجلس المطارات ؟

وتعتمد جوائز مجلس المطارات الدولي على استطلاعات رأي مباشرة تجرى مع المسافرين وفق منهجية دقيقة وصارمة، بما يضمن تقييمًا عادلًا وموضوعيًا لتجربة السفر في المطارات حول العالم.

وعبّر الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي، عن فخره بهذا المنجز الوطني، مؤكدًا أنه يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الطيران، وحرصها على توفير أفضل الخدمات، وتعزيز جودة الحياة للمسافرين داخل المملكة.