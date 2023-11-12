فهد الجلاجل: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به

قال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل أن الطفل هو مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به، وإننا نعلم ما هو مستقبل الدول من كيفية رعاية الطفل وكيفية تعليمه.

جاء ذلك خلال حديث وزير الصحة في منتدى الأسرة السعودية اليوم في نسخته السادسة برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الاعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وأضاف الجلاجل “ولذلك الاهتمام بالطفل من زوايا متعددة مهم جدا، في وزارة الصحة نتابع سلامة الطفل في وقت مبكر، ونعمل مجموعة من الخطوات والبرامج لسلامة هذا الطفل”.

وتابع وزير الصحة أن رحلة الاهتمام بالطفل “تبدأ بزواج والده ووالدته، ويكون بالفحص للزواج، والتأكد من سلامة الطفل من الأمراض الوراثية، والأمراض المتعددة”.

وأشار الجلاجل إلى أن هذا المجهود يستمر بمتابعة الوالدة في الحمل وحتى الولادة، ثم يستمر هذا المجهود عند ولادته بالفحص المبكر من الأمراض الوراثية، والتأكد من سلامة الطفل من الأمراض المتعددة، وتقديم العلاج المبكر له إذا استدعى الأمر ذلك.

واختتم الجلاجل الحديث عن هذه النقطة بقوله “ثم تبدأ الرحلة المهمة وهي رحلة الطفل في متابعته من جوانب متعددة (التعليمية_ الصحية_ البيئة المحيطة) واليوم نناقش أحد هذه الأمور، وهي البيئة المحيطة”.