فندق ميلينيوم مكة يقدم خصماً 50% بمناسبة اليوم الوطني السعودي

يقدم فندق ميلينيوم في مكة المكرمة لضيوفه خصمًا سخيًا قدره 50٪ على الأجنحة خلال اليوم الوطني السعودي، وهو فندق 5 نجوم يقع في قلب مدينة مكة المكرمة، يأتي هذا العرض ليختتم موسم الحج والعمرة بنجاح ويبدأ عامًا هجريًا جديدًا بتجربة ساحرة.







فندق ميلينيوم مكة من أفضل الفنادق الفاخرة في مكة المكرمة

شهد فندق ميلينيوم مكة سنة هجرية ناجحة للغاية من حيث الإشغال والأداء خلال موسم الحج والعمرة الأخير، وذلك من خلال 785 غرفة وجناحًا واسعًا تم تصميمها بأناقة ومجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، حيث يظل الفندق الوجهة المفضلة لزوار مكة والمشاهير على وجه الخصوص.







في الآونة الأخيرة، حصل فندق ميلينيوم مكة على لقب “أفضل فندق فاخر ذو قيمة” من قبل “جوائز أفضل فندق في العالم”، وقال محمد عبد الفتاح، المدير العام في فندق ميلينيوم مكة، “نحن حريصون على تعزيز مكانتنا في السوق كفندق فخم رائد في منطقة مكة المكرمة، وبالتالي فإننا نقوم بإنشاء عروض جديدة برعاية خاصة لمكافأة ضيوفنا الأوفياء بتجربة الضيافة المتميزة في قلب مكة المكرمة على بعد دقائق قليلة من المسجد الحرام.

يأتي هذا العرض في ختام موسم لحج والعمرة لهذا العام الناجح، الذي يفتتح موسمًا جديدًا مع النعم والآمال وفرصة استثنائية للضيوف لتجربة كرم الضيافة الأصيل، وفي النهاية أود أن أتقدم بالشكر إلى فريق عمل فندق ميلينيوم مكة المتفاني على جهوده الدؤوبة لرفع خدماتنا وكسب ثقة زوار مكة من جميع أنحاء العالم”.