فندق برج رافال يحتفل بالعيد الوطني السعودي 89

يحتفل فندق برج رافال بالعيد الوطني السعودي الـ 89، ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية من قبل المؤسس الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، ويسعد الفندق بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، يرحب فندق برج رافال بضيوفه وزوارهم بالقهوة العربية الأصيلة والمأكولات التقليدية الصغيرة مثل قليجة وأكثر من ذلك.







مظاهر احتفال برج رافال في اليوم الوطني السعودي

حيث ستقام خيمة سعودية في بهو الفندق حيث ستكون هناك سيدة حنة وخطاط، وستكون هناك لوحات جدارية لفنان سعودي موهوب، علاوة على ذلك، سيتم تزيين الفندق بأزهار بيضاء وأضواء خضراء من الخارج والداخل، وسترقص فرقة محلية الفولكلور السعودي، الضيوف مدعوون لالتقاط اللحظة مع صورة خلفية تقع في منطقة الردهة حيث سيتم توزيع الهدايا على الأطفال.







بالنسبة إلى القائمة، يخطط الشيف السعودي التنفيذي في فندق فهد بخاري وفريقه لتقديم مجموعة واسعة من الأطباق السعودية الشهيرة في “الليالي السعودية الأصيلة” مثل الجريش والقرسان وكيبا حائل وميرو كباب ومكرمل السمك، أرز البخاري، الروبيان مشخول، المغش، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات، علاوة على ذلك، للاستمتاع بهذا الحدث الهام، سيتم تخصيص زاوية لأطفالنا للاستمتاع باللعب والتلوين ومشاهدة الأفلام بما في ذلك بوفيه خاص مع النكهات المحلية، لذلك هي فرصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي في فندق برج رافال مع العائلة والأصدقاء.