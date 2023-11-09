فنانة العرب” أحلام”: تتضامن مع الشعب السعودي وتعلن مقاطعتها لمنصة” تيك توك”

عبر حسابها الرسمي على منصة” إكس”، أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، منذ قليل مقاطعتها لتطبيق” تيك توك” وذلك تضامنا منها مع الشعب السعودي الشقيق، وذلك على إثر تبني منصة ” تيك توك”، سياسة العنصرية تجاه كل مقدمي المحتوى السعودي فقط، وذلك وفقا لما تم رصده من خلال وسائل الإعلام السعودية نهاية الشهر الماضي، وذلك بعدما قام مقدمو المحتوى السعوديون بنشر شكاوى على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حذف حساباتهم الرسمية في حال ترويجها لأي محتوى وطني، أو أي محتوى يدعم المملكة العربية السعودية، مما دفعهم للقيام بالترويج لحملة مقاطعة لمنصة” تيك توك”، لقيام المنصة بالتعاون مع جهات معادية للمملكة العربية السعودية.

الفنانة" أحلام" تعلن مقاطعتها لـ" تيك توك"_ مصدر الصورة: صفحة الفنانة" أحلام" على منصة"X"

المطربة” أحلام” تدعم حملة مقاطعة الـ” تيك توك” بسبب سياسة المنصة العنصرية تجاه المملكة

غردت الفنانة أحلام، قائلة” أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي، أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية، كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبا يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام، انتهى”.

أنا احلام بنت علي بن هزيم الشامسي 🇦🇪

أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية 🇸🇦

كلنا نقاطع تيك توك ،من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام ..انتهى✋🏽

#مقاطعه_تيك_توك#المملكة_العربية_السعودية #خليجنا_واحد #الإماراتي_سعودي… pic.twitter.com/mDPGV3ftja — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 9, 2023

كما نشرت الفنانة أحلام، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام، لوجو منصة” تيك توك”، وعليه خط أحمر إشارة منها لمقاطعة المنصة، وقامت بغلق التعليقات على منشورها.