فنادق مكة القريبة من الحرم… تعرف على أفضل الغرف والأسعار والخدمات

فنادق مكة القريبة من الحرم، الكثير من المواطنين السعوديين وأيضا الوافدين العرب يبحثون عن افضل حجز فنادق مكة القريبة من الحرم والتي تتميز بأفضل الأسعار وأجود أنواع الضيافة، ووجود الكثير من الخدمات النظيفة والمهمة بشكل جيد فيها. من اجل ذلك تم البحث عن افضل فنادق مكة وبالأخص القرية والمطلة علي الحرم من اجل توفير بحث العناء عليكم وسهولة اختيار الفنادق المناسبة أليكم بشكل سهل وعبر الأنترنت.

فنادق مكة القريبة من الحرم

مكة سويس أوتيل ويتميز بوجود مطعم وخدمة للغرف ويتراوح سعر الغرفة 516 ريال سعودي. فندق برلمان زمزم جراند سويتس يوجد فيه خدمة وأي فاي مجانية ومطعم ويبلغ سعر الغرفة 445 ريال سعودي. فندق ‪Anjum Hotel Makkah‬ ويوجد فيه خدمة إفطار شاملة وخدمة وأي فاي مجانية ويبلغ سعر الغرفة 291 ريال سعودي. فندق درنف هوتل مكة ويوجد فيه مطعم وخدمة وأي فاي مجانية ويبلغ سعر الغرفة 102 ريال سعودي. 5. فندق ‪Royal Dar Al Eiman‬ ويوجد فيه مطعم بالإضافة إلى خدمة وأي فاي مجانية ويبلغ سعر الغرفة 344 ريال سعودي. فنادق مكة المكرمة 6. فندق هيلتون مكة ويوجد فيه خدمة وأي فاي مجانية ومطعم بالإضافة إلى سعر الغرفة 450 ريال سعودي. 7. فندق جراند مكة ويوجد فيه خدمة انتظار مجاني للسيارات وخدمة وأي فاي وسعر الغرفة 250 ريال سعودي. 8. فندق حياه ريجينسي مكة شامل الإفطار ويوجد فيه خدمة وأي فاي مجانية وسعر الغرفة 624 ريال سعودي. 9. فندق دار التوحيد إنتركونتيننتال ويوجد فيه مطعم بالإضافة ألى خدمة وأي فاي مجانية ويبلغ سعر الغرفة 735 ريال سعودي. 10. فندق فيرمونت مكة ( فندق برج الساعة) واحد من أفضل فنادق مكة المكرمة، ويتميز بوجود غرف عائلية بالإضافة ألى وأي فاي ومطعم ومركز لياقة بدنية جيد وغرف لغير المدخنين وخدمة للغرف ويبلغ سعر الغرفة 470 ريال سعودي.

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