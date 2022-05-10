فما سبب صدمته.. الشاب المغربي ناشر فيديو السعودي التائه “رد فعل السعوديين صدمني” ويكشف العروض التي تلقاها

كان الشاب السعودي التائه والعالق بالمغرب هو حديث مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد أن قام شاب مغربي بنشر مقطع مصور له، مؤكداً على فقدان الشاب السعودي لجميع أمواله وأوراقه، وفور انتشار المقطع المصور توصلت السفارة السعودية بالرباط إلى الشاب السعودي، وتعمل الآن على إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإعادته إلى وطنه وأهله.

الشاب السعودي التائه بالمغرب

وفي تصريحات للشاب المغربي “سيمون الزايدي” الذي نشر فيديو الشاب السعودي العالق بالمغرب مع موقع العربية نت، قال أنه تألم كثيراً لحالة “فهد” الأمر الذي جعله يفكر في مساعدته، وأضاف أنه توصل إلى أن السعوديين يستخدمون تويتر بشكل كبير، نظراً لمعرفته السابقة بأهل الخليج، فصور مقطع فيديو ونشره على تويتر.

وأضاف الشاب المغربي ناشر فيديو السعودي التائه، أنه شعر بصدمة من رد فعل السعوديين، وأكد أن صدمته كانت من كمية الحب والتجاوب التي عبر عنها الشعب السعودي، والذي أثبت أنه بالفعل يداً واحدة، وأكد على تفاعل السفارة السعودية وتواصلها معه بشكل سريع.

العروض التي تلقاها الشاب المغربي

كما أشار الشاب المغربي إلى أن خال الشاب السعودي التائه والعالق بالمغرب قام بالتواصل معه، مؤكداً أنه كان مصدوماً نظراً لعدم علمة بحالة إبن أخته، وأضاف أن خال فهد أكد له أنه يعاني من اضطرابات نفسية، مضيفاً أنه تلقى دعوات كثيرة لزيارة المملكة العربية السعودية، وأن من بين هذه الدعوات القدوم للملكة لأداء الحج والعمرة.

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