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فعالية للتوعية بمضادات الميكروبات بوقاء نجران

آياتي خيري

دشن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة نجران أمس، فعالية بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات (AMR)، وذلك في مجمع بارك نجران.

مركز وقاء

شعار مركز وقاء _ مصدر الصورة: منصة إكس

وتسعى الفعالية التي تقام على مدار 3 أيام؛ لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم حول أهمية مقاومة المضادات الميكروبية، وتشمل العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية المنوعة.

وقال مدير فرع مركز “وقاء” بنجران المهندس أحمد آل زريع، أن دور المركز في التصدي لمقاومة المضادات الميكروبية يأتي من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات رصد ومتابعة مقاومة المضادات الميكروبية، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والحرص على تطبيق ضوابط ومعايير استخدام المستحضرات البيطرية في الصحة الحيوانية، والوقاية والرصد للمقاومة الميكروبية وفق نهج الصحة الواحدة، وتنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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