فعاليات وأنشطة متنوعة بمهرجان شتاء الباحة 2024

تستمر فعاليات مهرجان “شتاء الباحة 2024” وبرامجه المنوعة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع في عدد من المتنزهات والمواقع السياحية في محافظات القطاع التهامي “المخواة، الحجرة، قلوة، غامز الزناد” التابعة لمنطقة الباحة.

فعاليات مهرجان "شتاء الباحة 2024" _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وينول القطاعي التهامي حالياً، نشاط سياحي متزايد حيث الأجواء الدافئة والمتميزة مع اعتدال في درجات الحرارة، والطبيعة الخلابة مما يدفع أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين والزوار إلى ارتياد محافظات القطاع التهامي.

ويلقى مهرجان التسوق والترفيه بالمخواة إقبالاً مميزاً من الأهالي والزوار في ظل ما يقدمه من برامج منوعة تشمل التسوق والترفيه وألعاب الأطفال، إلى جانب المسرح المفتوح الذي يقدم العديد من البرامج الثقافية والمسابقات المنوعة، فضلاً عن تقديم العديد من الجوائز والهدايا للزوار والحضور.

وأقيم مهرجان البن الثاني الذي تواصل لثلاث أيام تنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، حيث احتوى المهرجان 28 ركناً، خصص منها ٢٣ ركناً للمزارعين لعرض منتجاتهم، لمهرجان، حيث حظي بحضور كبير من عشاق القهوة والمهتمين بها.

وفي السياق ذاته، أقامت هيئة التراث الفعاليات التراثية بقرية ذي عين الأثرية واستمرت 6 أيام استهدفت مختلفَ فئات المجتمع من أهالي المنطقة وزوّارها واشتملت الفعالياتُ على عروضٍ للحِرف وركن التصوير، ومنطقة المجلس التراثي، ومنطقة الألعاب التراثية، تضمن عدداً من الألعاب من تراث الأجداد والأكلات الشعبيّة، إضافة إلى العروض الشعبية التراثية، كما زيّنت الهيئةُ واجهةَ 58 منزلًا تراثيًّا بقرية ذي عين الأثرية بعروض الصوت والضوء.

وفي مركز ناوان نظمت فعالية القيادة الآمنة على الطرق الوعرة، التي نفذها فريق رواد المملكة للسيارات الدفع الرباعي على طعوس ورمال ناوان الذهبية.

وبدأت فعاليات مهرجان العسل الشتوي الثاني بمحافظة غامد الزناد الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة, بمشاركة 32 نحالاً لمدة ثلاثة أيام، يرافقه عدة برامج إرشادية وتوعوية وترفيهية.

وتمكن مهرجان “شتاء الباحة 2024″، من تبني الفعاليات والأنشطة التي تبرز المنطقة الباحة، وتسهم في إبراز الكفاءات الشابة من أبناء وبنات المنطقة من خلال تقديم 350 فعالية متنوعة وترفيهية يتصدرها المشهد الثقافي والفتي التي تقام في مختلف محافظات القطاع التهامي، وتستمر لمدة 90 يوماً وسط أجواء شتوية دافئة.