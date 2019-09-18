فعاليات موسم اليوم الوطني السعودي 89 والترفيه تعلن عن مفاجآت للمواطنين

فعاليات موسم اليوم الوطني السعودي 89 هي أكبر ما يشغل كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، ففي إطار احتفالات اليوم الوطني السعودي لعام 2019 أعلنت هيئة الترفيه والتي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ أن المملكة تستعد لعمل عدد كبير من الفعاليات التي تشمل معظم مناطق المملكة إعلاناً عن الإحتفال باليوم الوطني السعودي، والذي تم تسميته موسم اليوم الوطني حيث تشمل إجازة اليوم الوطني لهذا العام 2019إجازة اليوم الوطني لهذا العام 2019 أربعة أيام شاملة يومي الجمعة والسبت، لذلك ننشر لكم من خلال نجوم مصرية ملخص ما أعلنته هيئة الترفيه من مفاجآت سارة.







فعاليات موسم اليوم الوطني السعودي 89 لعام 2019 / 1441

صرح الأستاذ عمرو باناجة المشرف العام على موسم اليوم الوطني من هيئة الترفيه، أن اليوم الوطني هذا العام سوف يكون مختلفاً عن الأعوام السابقة حيث أخذ شعاره ” همة حتى القمة” من مقولة لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والتي تحث الشعب السعودي على الهمة في تحقيق ما يتمناه وهذه أفضل رسالة تنشرها فعاليات اليوم الوطني السعودي 89 لهذا العام.







فعاليات اليوم الوطني السعودي 89

وأضاف أن فعاليات اليوم الوطني السعودي سوف تبدأ من يوم الخميس الموافق 19 من سبتمبر لعام 2019 وحتى يوم الإثنين 23 من سبتمبر 2019 أي خمسة أيام كاملة من الإحتفالات والفعاليات التي تجوب أنحاء المملكة والتي تشمل ما يلي:

احتفالات الألعاب النارية التي تضم أكثر من 700 ألف ومضة في جميع أنحاء المملكة.

المهرجانات والفعاليات التي تجوب الميادين والشوارع العامة في المدن المختلفة والتي يمكن لأي شخص الإنضمام إليها والمشاركة بها بشكل مجاني سواء من المواطنين أو المقيمين.

مجموعة من الإحتفالات الخاصة الجديدة تحت اسم احتفالات الهمة والتي استمدت اسمها من شعار فعاليات هذا العام والتي أكد أنها ستكون مفاجأة للمواطنين.

عروض طريق الهمة في الصالات الخضراء في العاصمة الرياض.

فعالية مملكة النجوم على طول كورنيش جدة وهي تتميز بالعديد من الألعاب النارية وبعض الأغاني الوطنية.

يقام سيرك دو سولي في المنطقة الشرقية في معرض الظهران ويضم 40 عرضاً مختلفاً كل يوم من الأيام الخمسة لمدة ساعة يومياً.

إلى جانب عدد 8 حفالات مختلفة لكبار نجوم الفن في الوطن العربي في مناطق مختلفة منها استاد الجوف بسكاكا واستاد الأمير عبد العزيز في حائل ومنطقة الملك خالد الرياضية.

وقد قدمت عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة عروض بمناسبة اليوم الوطني السعودي لمشاركة المواطنين الفرحة بهذا اليوم.