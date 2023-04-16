فعاليات عيد الفطر 2023 في السعودية بجميع المدن وطريقة حجز التذاكر

أطلقت هيئة الترفيه السعودية هوية عيد الفطر المبارك 2023 كما أعلنت عن جميع الفعاليات بمختلف المدن والمناطق السعودية وكذلك المواعيد، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي الفعاليات التي ستقام خلال أيام العيد وكيفية حجز التذاكر لحضورها.

عروض الألعاب النارية في عيد الفطر 2023

من جانبها أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن جميع الفعاليات التي تم تنظيمها لعيد الفطر المبارك، ومن أهمها عروض الألعاب النارية التي ستقام في عدد من المدن مثل:

تعرف على جدول وأماكن الألعاب النارية في أول يوم من عيد الفطر ضمن #فعاليات_العيد 🎇✨ https://t.co/5Mi1fOOnNx pic.twitter.com/U5yMzguC4S — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 15, 2023

جدة: سوف تُقام في جدة آرت بروموناد.

القصيم في منتزه الملك عبدالله الوطني.

فعاليات تبوك داخل حديقة تبوك المركزية.

عروض الألعاب النارية بالخبر في الواجهة البحرية.

فعاليات الرياض داخل بوليفارد الرياض سيتي.

عروض الألعاب النارية في عرعر بحديقة عامة مقابل العثيم مول.

فعاليات المدينة المنورة في حديقة الملك فهد المركزية.

العروض في سكاكا بحديقة العزيزية.

وسوف تُقام فعالية إطلاق الألعاب النارية في المناطق السابقة يوم العيد الجمعة الواحد والعشرين من أبريل 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً والدخول مجاني كما يُسمح بدخول الأطفال.

العروض المسرحية في عيد الفطر

كذلك تم تنظيم مجموعة من العروض المسرحية خلال أيام العيد، وتم إتاحة التذاكر على موقع عيشها التابع لهيئة الترفيه ومن هذه العروض ما يلي:

عرض مسرحية غرفة 13 وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين من أبريل الساعة التاسعة مساءً حتى السادس والعشرين من أبريل الحادية عشر مساءًا، وتُقام على مسرح بكر الشدي في بوليفارد الرياض.

مسرحية ذا إيليت على مسرح محمد العلي بالرياض خلال الفترة من 26-28 أبريل 2023

الحفلات الغنائية في العيد 2023

على مدار أيام العيد سوف تقام العديد من الحفلات الغنائية بعدة مدن في السعودية يحييها نجوم الغناء في الوطن العربي ومنها ما يلي:

حفل الفنان محمد عبده في الدمام رابع أيام العيد.

الحفل الغنائي لعمرو دياب في جدة.

حفل كاظم الساهر في مدينة جدة.

الحفل الذي يضم خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر في حائل.

حفل الفنانة أنغام في القصيم.

اطلع على: موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 على حسب المناطق

حجز تذاكر فعاليات العيد في السعودية

يمكن حجز جميع فعاليات عيد الفطر المبارك من خلال منصة عيشها لحجز تذاكر هيئة الترفيه، وذلك باتباع الخطوات التالية: