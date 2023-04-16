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“فعاليات العيد 2023” الهيئة العامة للترفيه توضح أماكن الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر 1444

مي أحمد عبد الوهاب

ضمن فعاليات العيد 2023 التي تطلقها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فقد أوضحت الهيئة جدول وأماكن الألعاب النارية بأول يوم عيد الفطر 1444 في السعودية تحت شعار “تلونت سمانا بالفرحة” حيث أشارت إلى جدول مواعيد وأماكن الألعاب النارية في المملكة العربية السعودية بكل من الرياض، جدة، الخبر، حائل، عرعر، نجران، الباحة، أبها، سكاكا، بريدة، جازان، تبوك، والمدينة المنورة، فيما يلي التفاصيل.

مواقع الألعاب النارية في فعاليات العيد اول أيام عيد الفطر

مواقع مشاهدة الألعاب النارية في فعاليات العيد 2023

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من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه في السعودية أوضحت مواقع مشاهدة الألعاب النارية في أول يوم عيد الفطر 2023، لتكون على النحو التالي:

المنطقة موقع إطلاق الألعاب النارية الساعة
الرياض بوليفارد سيتي 9:00 م
جدة مشى البروميناد 9:00 م
الخبر الواجهة البحرية 9:00 م
حائل منتزه المغواه الترفيهي للاحتفالات 9:00 م
عرعر حديقة عامة مقابل العثيم مول 9:00 م
نجران حي النهضة 9:00 م
الباحة منتزه الأمير حسام 9:00 م
أبها حديقة الصفا 9:00 م
سكاكا حديقة العزيزية 9:45 م
بريدة منتزه الملك عبد الله الوطني 10:00 م
جازان ممشى الكورنيش الشمالي 9:00 م
تبوك حديقة تبوك المركزية 9:00 م
المدينة المنورة حديقة الملك فهد المركزية 9:00

الأحكام والشروط

فعاليات العيد تشتمل على عدد من الفعاليات من بينها مسرحية 13 وعرض ذا ستاند اب كومدي إيليت وغيرها من الفعاليات منها الألعاب النارية التي يتم تنظيمها من فعاليات العيد بالهيئة العامة للترفيه ولمعرفة مواقع الألعاب النارية بالمناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية، يمكن الدخول لرابط الألعاب النارية فعاليات العيد والتعرف على لمزيد من التفاصيل منها اتجاهات الوصول لموقع الألعاب النارية عبر خريطة جوجل ماب ستالايت.

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مي أحمد عبد الوهاب

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات.

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