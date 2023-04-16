“فعاليات العيد 2023” الهيئة العامة للترفيه توضح أماكن الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر 1444

ضمن فعاليات العيد 2023 التي تطلقها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فقد أوضحت الهيئة جدول وأماكن الألعاب النارية بأول يوم عيد الفطر 1444 في السعودية تحت شعار “تلونت سمانا بالفرحة” حيث أشارت إلى جدول مواعيد وأماكن الألعاب النارية في المملكة العربية السعودية بكل من الرياض، جدة، الخبر، حائل، عرعر، نجران، الباحة، أبها، سكاكا، بريدة، جازان، تبوك، والمدينة المنورة، فيما يلي التفاصيل.

مواقع مشاهدة الألعاب النارية في فعاليات العيد 2023

من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه في السعودية أوضحت مواقع مشاهدة الألعاب النارية في أول يوم عيد الفطر 2023، لتكون على النحو التالي:

المنطقة موقع إطلاق الألعاب النارية الساعة الرياض بوليفارد سيتي 9:00 م جدة مشى البروميناد 9:00 م الخبر الواجهة البحرية 9:00 م حائل منتزه المغواه الترفيهي للاحتفالات 9:00 م عرعر حديقة عامة مقابل العثيم مول 9:00 م نجران حي النهضة 9:00 م الباحة منتزه الأمير حسام 9:00 م أبها حديقة الصفا 9:00 م سكاكا حديقة العزيزية 9:45 م بريدة منتزه الملك عبد الله الوطني 10:00 م جازان ممشى الكورنيش الشمالي 9:00 م تبوك حديقة تبوك المركزية 9:00 م المدينة المنورة حديقة الملك فهد المركزية 9:00

تعرف على جدول وأماكن الألعاب النارية في أول يوم من عيد الفطر ضمن #فعاليات_العيد 🎇✨ https://t.co/5Mi1fOOnNx pic.twitter.com/U5yMzguC4S — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 15, 2023

الأحكام والشروط

فعاليات العيد تشتمل على عدد من الفعاليات من بينها مسرحية 13 وعرض ذا ستاند اب كومدي إيليت وغيرها من الفعاليات منها الألعاب النارية التي يتم تنظيمها من فعاليات العيد بالهيئة العامة للترفيه ولمعرفة مواقع الألعاب النارية بالمناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية، يمكن الدخول لرابط الألعاب النارية فعاليات العيد والتعرف على لمزيد من التفاصيل منها اتجاهات الوصول لموقع الألعاب النارية عبر خريطة جوجل ماب ستالايت.