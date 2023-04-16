فعاليات العيد في السعودية 2023-1444… و”هيئة الترفيه” تُعلن هوية عيد الفطر

أيام قلائل تفصلنا عن عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بخير.. وفي المملكة العربية السعودية سوف يُقام فعاليات عيد الفطر من خلال العديد من البرامج المُعلن عنها وفقاً لـ”هيئة الترفيه”، ومنها الألعاب النارية، والحفلات الغنائية التي تضم نُخبة من ألمع نجوم الفن بالوطن العربي، ولذلك سوف نُخصص لكم هذا التقرير عبر “نجوم مصرية” للحديث عن فعاليات العيد في السعودية 2023.. و”هيئة الترفيه” تُعلن هوية عيد الفطر.

السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر

من قِبل “المحكمة العُليا” بالمملكة العربية السعودية تم دعوة عموم المسلمين للقيام بتحري هلال شهر شوال بحلول يوم الخميس المُقبل “التاسع والعشرين” 29 من شهر رمضان 1444 هـ المُوافق “عشرون” 20 من شهر نيسان / أبريل 2023 مـ، وجاء نص بيان المحكمة العُليا كالآتي:

“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (168 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ، أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م”

فعاليات عيد الفطر في السعودية 2023

من حساب “فعاليات العيد” مُمثل في “الهيئة العامة للترفيه” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عبر مِنصة Twitter للتدوينات القصيرة عن العديد من فعاليات العيد الفطر في السعودية 1444-2023، وتتمثل تِلك العروض في:

العروض المسرحية ومنها مسرحية غرفة 13 يوم 24 – 26 أبريل 2023.

العروض الحية ومنها “ذا ستاند اب كوميدي إيليت”.

الألعاب النارية.

أماكن الألعاب النارية في عيد الفطر في السعودية

على سياق مُتصل أيضاً أعلنت “الهيئة العامة للترفيه” عن جدول أماكن الألعاب النارية في السعودية عيد الفطر، وسوف نُوضحها لكم تفصيلاً أدناه: