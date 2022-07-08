فضل قراءة سورة الكهف يوم عرفة وحكمها وتوقيت قراءتها

سورة الكهف هي سورة مكية عدد آياتها 110 آيات، ورد في فضل تلاوتها يوم الجمعة الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة من أبرزها قوله صلى الله عليه وسلم “من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بين الجمعتين”. وفي هذا العام تزامن قدوم يوم عرفة مع يوم الجمعة وبالتالي يتضاعف فيه الأجر والثواب ويتزايد فيه فضل تلاوة سورة الكهف، وفي هذا المقال سنتطرق إلى فضل تلاوة سورة الكهف وتوقيت قراءتها.

فضل قراءة سورة الكهف:

لتلاوة سورة الكهف يوم الجمعة فضائل كثيرة حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث شريفة أبرزها:

تعصم العبد يوم القيامة من فتنة المسيح الدجال حسب قوله صلى الله عليه وسلم “من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال”

تنير للعبد ما بين الجمعتين وفي رواية أخرى تنير للعبد ما بينه وبين البيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم “من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له النور فيما بينه وبين البيت العتيق”

النجاة من فتنة الدين ويكون ذلك بالصحبة الصالحة حسب ما ورد في السورة

النجاة من فتنة المال وذلك بمعرفة حقيقة الدنيا فهي لعب ولهو وتكاثر في الأموال والأولاد

النجاة من فتنة العلم وذلك بالتواضع والاتعاظ من قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر

النجاة من فتنة السلطة وذلك بمعرفة أن الحكم لله الواحد القهار وأن الدنيا فانية لا محالة

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة:

تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة هي سنة مستحبة حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة في فضائل في تلاوة هذه السورة فقد قال صلى الله عليه وسلم “من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بين قدميه وعنان السماء” وهذا إن دل على شيء فهو يدل عظمة هذه السورة وعلى عظيم فضلها على من يتلوها.

توقيت قراءة سورة الكهف:

يبدأ وقت تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وقال المناوي عن وقت قراءة سورة الكهف بالتحديد أنه يستحب قراءتها يوم الجمعة وكذلك في ليلة الجمعة، كما أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما ورد من أحاديث نبوية صحيحة في فضلها.