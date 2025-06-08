فريق طبي يُنقذ حياة حاجٍّة تركية عبر تدخل جراحي عاجل

في إطار ماتبذله حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، نجح رجال منظومة التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي-، في إنقاذ حياة حاجٍّة من الجنسية التركية تعاني من ورم متقدم في القولون النازل، حيث إستطاع فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم، إنهاء معاناة المريضة عبر تدخل جراحي عاجل إثر معاناتها من انسداد حاد في الأمعاء.

بيان تجمع مكة المكرمة

وأصدر تجمع مكة المكرمة الصحي، بيان أوضح فيه أن طوارئ مستشفى النور التخصصي استقبلت الحاجة المريضة وهي في حالة حرجة، وكشفت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وجود ورم متقدم في القولون النازل، متصل وملتصق بالطحال وعدد من الأعضاء المجاورة، مما تسبب في انسداد معوي تام.

ساعة ونصف

وقال التجمع أن الفريق الجراحي إتخذ قرار عاجل بإجراء عملية طارئة لإنقاذ حياة المريضة، بعد التأكد من وجود الورم المتقدم، وتم إجراء مفاغرة في القولون المستعرض لتجاوز الانسداد، واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف، وقد تماثلت المريضة للشفاء بشكل كامل، وغادرت المستشفى في اليوم التالي وهي بحالة صحية مستقرة، بفضل الله ثم بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة الفريق الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن التجمع الصحي يؤكد أن هذا النجاح يأتي ضمن الجهود المستمرة في تقديم رعاية صحية متقدمة لحجاج بيت الله الحرام والزوار، باستخدام أحدث التقنيات وبإشراف نخبة من الكوادر الطبية المؤهلة.