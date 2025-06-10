فريق طبي يُنقذ حاجة توقف قلبها بإستخدام تقنية إمبيلا

ساعد التدخل السريع في إطار منظومة الرعاية العاجلة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي- في إنقاذ حياة حاجة كاميرونية بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل غرفة القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أثناء خضوعها لتدخل طارئ لعلاج جلطة قلبية حادة.

تجمع مكة المكرمة

وقال بيان صادر عن تجمع مكة المكرمة الصحي أنه فور تحويل الحالة من مستشفى منى الوادي، خضعت المريضة لتقييم عاجل بعد تشخيص إصابتها بانسداد في الشريان الأمامي النازل (LAD)، وأثناء التجهيز لفتح الشريان، توقّف قلبها عن العمل، ولم تنجح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي بالضغط اليدوي في إعادة النبض.

وتابع بيان التجمع، في قرار نوعي قام الفريق الطبي باستخدام تقنية المضخة القلبية الصناعية “إمبيلا” (Impella) – وهي من أدق وأندر الأجهزة الداعمة لعضلة القلب – حيث تم إدخالها مباشرة إلى الشريان الأورطي. وتقوم المضخة بسحب الدم من القلب وضخه إلى الجسم بمعدل 3.5 لترات في الدقيقة، ما يوفّر دعمًا فوريًا يحافظ على تدفق الدم للدماغ والأعضاء الحيوية، ويُجنّب تأخير فتح الشريان.

الحساني يقود الفريق

وكان على رأس فريق التدخل الطبي استشاري قسطرة القلب الدكتور سعد بن دخيل الله الحساني، واستشاري قسطرة القلب، الدكتور عبدالله غباشي، وبمشاركة فاعلة من فريق التخدير الذي أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات الحيوية طوال فترة التداخل، وفريق التمريض الذي أظهر جاهزية عالية في تجهيز الجهاز ودعم مراحل الإجراء كافة باحترافية عالية.

وأوضح التجمع الصحي، أنه قد استمر تشغيل المضخة الصناعية لمدة ثلاثة أيام حتى استقر القلب واستعاد وظائفه الطبيعية، وتمت إزالة الجهاز بنجاح يوم أمس، فيما تُواصل المريضة تعافيها دون أية مضاعفات تُذكر، ولله الحمد.