فريد من نوعه.. السعودية تكشف تفاصيل إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان العالمي

يبدو أن المملكة العربية السعودية تستمر في تشويق العالم بالإنشاءات المميزة والكبيرة خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل إنشاء استاد محمد بن سلمان الفريد من نوعه

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، وافق على التصميم الخاص بالاستاد التابع لمدينته القدية.

وأشارت التقارير إلى أن الاستاد سيكون الأول من نوعه بالنسبة للمواصفات والإمكانيات التي سيظهر بها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن هناك صور وفيديو تشويقي يوثق التصاميم الخاصة باستاد الأمير محمد بن سلمان، حيث سيكون فريدًا ومميزًا من نوعه بالنسبة للبنية التحتية والإنشائية.

في سياق متصل، كشف مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، اليوم الإثنين، عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية.

وأكدت أن الملعب سيحمل اسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح مجلس إدارة شركة القدية أن استاد الأمير محمد بن سلمان سيكون في قلب مدينة القدية، على بُعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، كما أنه سيكون على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب والمنافسة.

ومن المقرر أن يكون الاستاد الجديد واحداً من أبرز الملاعب في العالم، كما أنه سيتزود بتقنيات وإمكانيات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، كما أنه سيستضيف أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة العربية السعودية بعد افتتاحه.

ولم يُعلن مجلس الإدارة عن موعد افتتاح الملعب، حيث يترقب العديد من الجماهير السعودية موعد الافتتاح بعد الصور التي نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.