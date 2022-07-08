سبق وأعلن البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عن موعد الإجازة الرسمية لموظفي البنوك السعودية، وأوضح البنك المركزي مجموعة البنوك التي تستمر في توفير الخدمات البنكية لمواطني المملكة العربية والمقيمين بها والحجاج من خارج وداخل السعودية، وكشف البنك المركزي أن البنوك التي تتواجد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية تستمر في العمل خلال أيام العيد، وطبقًا لذلك أوضح مصرف الراجحي أسماء الفروع التي تستمر في توفير خدماتها خلال العيد، موضحة مواعيد الدوام.

فروع بنك الراجحي المناوبة في عيد الأضحى 1443

يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية، وتم إنشاء المصرف في عام 1957 ميلاديًا من قبل الأخوة صالح وسليمان وعبد الله ومحمد بن عبد العزيز الراجحي، وحقق الراجحي نجاح كبير منذ إنشائه في السعودية، ليمتلك في الوقت الحالي ما يتجاوز 500 فرع موزعين في مختلف أماكن ومدن المملكة العربية السعودية، وقد أعلن الراجحي عن استمرار عدد من فروعه في تقديم الخدمات البنكية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1443، والتي جاءت كالتالي:

فروع المنطقة الوسطي التي تستمر في العمل خلال عيد الأضحى: مطار الملك خالد الصالة الخامسة. العقيق. حي شبرا. المنصور. السلي. حي السلام. طريق الدمام. مطار الملك خالد الدولي.

فروع المنطقة الغربية المناوبة خلال عيد الأضحى: مطار الأمير محمد. شارع الأمير عبد المجيد. حي شهار. مطار الطائف. السامر. السليمانية جدة. مطار الملك عبد العزيز. حي الرحيلي. باب العنبرية. الأمير سلطان. ينبع.

فروع المنطقة الشرقية والشمالية المناوبة في عيد الأضحى: عقارية حفر الباطن. جسر منفذ البطحاء. الخفجي. مطار الملك فهد. سلوى. حالة عمار. الحديثة. المروج. مطار الملك فهد. الفيصلية الدمام. جسر الملك فهد. العقربية.

فروع منطقة القصيم وحائل المناوبة خلال أيام عيد الأضحى: المعارض. الحزم. سماح. رفحاء. الجهيمية. الزلفي.

فروع المنطقة الجنوبية المناوبة في أيام عيد الأضحى المبارك: السلامة بيشة. الصفا جزان. نجران. شمسان. رهوة البر. العسكرية.



موعد دوام فروع الراجحي في عيد الأضحى المبارك 1443

أعلن مصرف الراجحي عن أسماء الفروع التي تقوم بتقديم خدماتها البنكية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وصرح المصرف عن مواعيد عمل تلك الفروع، مؤكدًا بأن أوقات العمل في جميع أيام الأسبوع ما عدا أول يوم من عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو 2022 مبارك والموافق 10 ذو الحجة 1443 هجريًا، ويوم الجمعة يوم عرفة 9 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 8 يوليو 2022 ميلاديًا، وجاءت أوقات الدوام في الفروع المناوبة كالآتي: