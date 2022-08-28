قد صرحت الجامعة الإلكترونية في المملكة السعودية أن أولوية القبول للطلاب التي تتطابق نسبهم الموزونة مع نسب القبول التي تم الإعلان عنها من قبل الجامعة ونظرا لطلبات المتزايدة على الجامعة فقد استجابت الجامعة لذلك وقد صرحت بأنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول، وفي هذا التقرير سوف نبين فروع الجامعة السعودية الإلكترونية التي زادت فيها نسبة قبول الطلبة إلى 10%.

فروع الجامعة السعودية الإلكترونية التي زادت فيها الطاقة الاستيعابية

صرحت الجامعة السعودية الرقمية أنها قد استجابت لطلب زيادة الطاقة الاستيعابية وقد تم فتح نسبة الزيادة 10% في بعض المدن التي تتمثل في مدينة تبوك ومدينة حائل والمدينة المنورة ومدينة ينبع ومدينة الجبيل ومدينة الاحساء ومدينة القصيم ومدينة نجران ومدينة جازان ومدينة أبها.

أهداف تحول الجامعة السعودية الإلكترونية لنظام الفصول الثلاثة

تسعى الجامعة إلى رفع كفاءة الطلاب الخريجين ومن أهم الأهداف:

تحقيق الرؤية التي تسعى إليها الجامعة الإستراتيجية 2025.

وتهدف إلى الاستفادة المثلى من العام الدراسي.

تسعى لرفع الكفاءة التشغيلية في الجامعة.

تهدف لتسريع تخريج الطلبة مؤهلين لسوق العمل.

تهدف لتحقيق الاعتماد الأكاديمي للبرامج الخاصة بالجامعة.

تسعى لتطوير البرامج والمقررات الدراسية والخطط.

طريقة الدراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية