أخبار السعودية

فروع الجامعة السعودية الإلكترونية التي زادت فيها الطاقة الاستيعابية

عزت محمد

قد صرحت الجامعة الإلكترونية في المملكة السعودية أن أولوية القبول للطلاب التي تتطابق نسبهم الموزونة مع نسب القبول التي تم الإعلان عنها من قبل الجامعة ونظرا لطلبات المتزايدة على الجامعة فقد استجابت الجامعة لذلك وقد صرحت بأنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول، وفي هذا التقرير سوف نبين فروع الجامعة السعودية الإلكترونية التي زادت فيها نسبة قبول الطلبة إلى 10%.

فروع الجامعة السعودية الإلكترونية

فروع الجامعة السعودية الإلكترونية التي زادت فيها الطاقة الاستيعابية

صرحت الجامعة السعودية الرقمية أنها قد استجابت لطلب زيادة الطاقة الاستيعابية وقد تم فتح نسبة الزيادة 10% في بعض المدن التي تتمثل في مدينة تبوك ومدينة حائل والمدينة المنورة ومدينة ينبع ومدينة الجبيل ومدينة الاحساء ومدينة القصيم ومدينة نجران ومدينة جازان ومدينة أبها.

رابط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية وشروط القبول 1444

تعرف على شروط وخطوات التقدم للجامعة السعودية الإلكترونية

أهداف تحول الجامعة السعودية الإلكترونية لنظام الفصول الثلاثة

تسعى الجامعة إلى رفع كفاءة الطلاب الخريجين ومن أهم الأهداف:

فروع الجامعة السعودية الإلكترونية
فروع الجامعة السعودية الإلكترونية التي زادت فيها الطاقة الاستيعابية
  • تحقيق الرؤية التي تسعى إليها الجامعة الإستراتيجية 2025.
  • وتهدف إلى الاستفادة المثلى من العام الدراسي.
  • تسعى لرفع الكفاءة التشغيلية في الجامعة.
  • تهدف لتسريع تخريج الطلبة مؤهلين لسوق العمل.
  • تهدف لتحقيق الاعتماد الأكاديمي للبرامج الخاصة بالجامعة.
  • تسعى لتطوير البرامج والمقررات الدراسية والخطط.

طريقة الدراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية

  • تتم الدراسة باللغة الإنجليزية لكافة البرامج في ما عدا كل من البرنامج القانوني والبرنامج الإعلامي الرقمي فالدراسة فيهما تكون باللغة العربية ومده الدراسة تتم على حسب البرنامج الأكاديمي فهناك مدة أربع سنوات أو خمس سنوات يمكن الاطلاع على الخطة الدراسية لجميع البرامج الأكاديمية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
  • يستطيع من يحمل إقامة نظامية الدراسة بالجامعة السعودية الرقمية حيث يتم تخصيص مقاعد بنسبه 5% لغير السعوديين وسيتم حساب ضريبة القيمة المضافة لرسوم المتقدمين الأجانب وذلك طبقا لقواعد ضريبة القيمة المضافة.
عزت محمد

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