فرنسا والسعودية توقعان خطة تنفيذية للتعاون بمجالات القدرات والصناعات العسكرية

استقبل وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي (ليزانفاليد) في العاصمة الفرنسية باريس، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا.

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وزير القوات المسلحة الفرنسية ووزير الدفاع السعودي يشهدان توقيع مشروع خطة تنفيذية بين الوزارتين

استقبل وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي (ليزانفاليد) في العاصمة الفرنسية باريس، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا.

وعقد وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية جلسة مباحثات رسمية؛ جرى خلالها استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ورؤية البلدين المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها، وبحث الجانبان، بحسب بيان لوزارة الدفاع، مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب جلسة المباحثات، شهد وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية توقيع مشروع خطة تنفيذية؛ للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية.

وحضر جلسة المباحثات رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا، فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضرها من الجانب الفرنسي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق الأول تييري بوركار، والمفوض العام للتسليح إيمانويل كيفا، ومدير المكتب العسكري لوزير القوات المسلحة الفرنسية الفريق فانسون جيرو، والمستشار الدبلوماسي للوزير فانسون براكوني، والمستشار الصناعي للوزير كليماو لو جوليك.