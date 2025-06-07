فرصتك الأخيرة والحاسمة الآن.. مفاجأة مسابقة الحلم في عيد الأضحى بمليون و100 ألف دولار كاش وsms قد تجعلك مليونيراً
أعلنت مسابقة الحلم عن إحدى مفاجآتها الكبرى، والتي يتم انتظارها من العام إلى العام، وهي سحب المليون دولار، وكان سحب المليون يتم في العام مرة واحدة في نهايته، إلا أن الحلم قررت أن يكون المليون مليونين، وسيتم سحب المليون الأول قريباً وخلال الأيام المقبلة.
مسابقة الحلم وسحب المليون دولار
حيث أكدت الحلم على أن سحب الـ1.000.000 $ سيكون الخميس الأول من شهر يوليو القادم، كما أعلنت المسابقة عن موعد سحب الـ100 ألف دولار لشهر يونيو الجاري، والذي كان مقرراً له أن يتم في الخميس الماضي 5 يونيو، إلا أن المسابقة أجلت السحب ليوم الثلاثاء القادم الموافق 10 يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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ووفق ما أعلنته مسابقة الحلم على لسان الإعلامي الكبير مصطفى الأغاء، فإن الإشتراك بالمسابقة الآن لدخول سحب المئة ألف دولار يوم الثلاثاء 10 يونيو، سيؤهل المتسابق لدخول سحب المليون دولار يوم الخميس الأول من يوليو المقبل، وبهذا يكون الإشتراك الواحد وبرسالة واحدة الآن يؤهل المتسابقين لدخول السحب على مليون و100 ألف دولار.
وفرصتك الآن برسالة sms من جوالك المحمول للحلم تكتب فيها كلمة حلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، وترسلها على الرقم المرادف لبلدك، قد تكون هذه الرسالة سبب في سعادتك طوال حياتك.