فرصة مميزة للخريجين..«سدايا المستقبل» تطلق برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف

ينتهي يوم غدًا الاثنين التقدم في برنامج تطوير الخريجين “سدايا المستقبل”، الذي تطلقه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وويمكن التقديم في البرنامج عبر هذا الرابط.

يهدف البرنامج إلى استقطاب الخريجين وبناء قدراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سدايا.

برنامج تطوير الخريجين سدايا المستقبل-مصدر الصورة: إكس

مميزات البرنامج

• تدريب منتهي بالتوظيف للمجتازين.

• فرص ابتعاث في أرقى جامعات العالم.

• رواتب مجزية ومزايا وظيفية عالية.

• تدريب وتأهيل للحصول على شهادات مهنية مدفوعة التكلفة.

• تدريب على رأس العمل في أبرز الجهات التقنية عالميًا.

• العمل مع نخبة من العلماء والمهندسين في الذكاء الاصطناعي.

مسارات البرنامج

يقدم البرنامج أربعة مسارات، هي:

تطوير النماذج اللغوية الضخمة: يركز هذا المسار على إتقان أساسيات معالجة اللغة الطبيعية وبناء وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية.

هندسة البيانات: يركز هذا المسار على إتقان أساسيات علم البيانات وتحليلها وتفسيرها.

التطوير،و يركز هذا المسار على إتقان تطوير التطبيقات البرمجية، ويشمل ثلاثة مسارات فرعية هي:

التطوير الكامل (full-stack development)، ويركز هذا المسار على تطوير الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيق.

تطوير تطبيقات iOS، ويركز هذا المسار على تطوير تطبيقات الهواتف الذكية العاملة بنظام iOS.

مواضيع التدريب

تختلف موضوعات التدريب حسب المسار المختار، ولكن تتضمن بشكل عام ما يلي:

• تطوير النماذج اللغوية الضخمة:

o أساسيات معالجة اللغة الطبيعية

o بناء وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية

o تدريب النماذج الضخمة الموزع

• هندسة البيانات:

o أساسيات علم البيانات

o تحليل البيانات

o تفسير البيانات

o أتمتة معالجة البيانات

o التعامل مع البيانات الضخمة

o قواعد ومستودعات البيانات المتخصصة

• التطوير:

o تطوير الواجهة الأمامية باستخدام React أو Flutter

o هندسة الواجهة الخلفية Backend مع لغات البرمجة مثل Express.js، GoLang، أو Python

o استخدام قواعد البيانات مثل MySQL وMongoDB

o تطوير تطبيقات الهاتف المحمول iOS & Android مع التركيز على أساسيات هندسة البرمجيات بشكل آمن

• البنية التحتية:

o إدارة الحوسبة السحابية

o تطوير العمليات DevOps

o إدارة أنظمة أمن الشبكات والتطبيقات

بادر إلى التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل ولا تفوّت الفرصة!#سدايا — SDAIA (@SDAIA_SA) January 11, 2024

معايير القبول

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• خريجو تخصصات الحاسب الآلي والتقنية (بكالوريوس كحد أدنى).

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• ألا يقل معدل الطالب التراكمي عند ترشيحه عن 4 من 5 أو 3 من 4 أو ما يعادلها في آخر درجة أكاديمية.

معلومات عن البرنامج

• المدة: 6 أشهر.

• الشهادة: معتمدة من سدايا بالإضافة للشهادات الاحترافية من جهات دولية معتمدة (محددة ضمن المسارات).

• التدريب: حضوري وعن بُعد.

• مخرجات البرامج: كوادر وطنية متميزة مؤهلة للعمل في سدايا.

فرصة مميزة للخريجين

يقدم برنامج “سدايا المستقبل” فرصة مميزة للخريجين السعوديين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر لهم التدريب والمهارات اللازمة للعمل في سدايا أو في أي جهة أخرى.