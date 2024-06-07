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فرصة ذهبية لأداء مناسك الحج.. إليك أسعار باقة حج اليوم الواحد 1446

شيماء بليغ

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل باقة حج اليوم الواحد 1446، وهي متاحة حصريًا للحجاج المقيمين في مكة المكرمة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الباقة من الخيارات المتميزة لأداء فريضة الحج، حيث تشمل نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لإتمام الركن الأعظم من الحج في يوم واحد بواسطة الحافلات، مع العلم أنه لا يتطلب الإقامة ليلًا في عرفات أو منى، حيث يشترط للتقديم على هذه الباقة أن تكون هذه الحجة هي الأولى للمتقدم.

باقة حج اليوم الواحد 1446

باقة حج اليوم الواحد 1446

شروط باقة حج اليوم الواحد 1446

للاستفادة من عرض اليوم الواحد، يجب تحقيق الشروط التالية:

  • يجب ألا يكون الفرد قد أدى فريضة الحج في الماضي.
  • من الضروري أن يكون الفرد من المقيمين في مكة المكرمة.
  • يشترط أن يكون الفرد مواطنًا سعوديًا.
  • يتوجب على الفرد تقديم طلب للحصول على تصريح الحج.
باقة حج اليوم الواحد 1446
باقة حج اليوم الواحد 1446

أسعار باقة حج اليوم الواحد

أوضحت وزارة الحج والعمرة، المشرفة على تنظيم باقات الحج للمقيمين داخل وخارج المملكة، تفاصيل أربع باقات متنوعة لحج اليوم الواحد، مع تباين الأسعار بناء على المزايا المقدمة في كل باقة، وتتلخص الباقات كالآتي:

  • الباقة الاقتصادية تكون بسعر 4,099 ريال سعودي، تتيح للحاج إتمام مناسك الحج بيسر وسهولة.
  • الباقة الثانية بسعر 8,092 ريال سعودي، تشمل الإقامة في مخيمات الضيافة بمنطقة منى.
  • الثالثة تكون هي الأخرى بسعر 10,366 ريال سعودي، توفر إقامة في مخيمات الضيافة مع تجهيزات وخدمات شاملة.
  • أما عن الباقة الرابعة بسعر 13,265.25 ريال سعودي، وهي تتضمن الإقامة في الأبراج السكنية القريبة من جسر الجمرات.
باقة حج اليوم الواحد 1446
باقة حج اليوم الواحد 1446

مميزات باقة اليوم الواحد للحج

تحتوي هذه الباقة على العديد من الخصائص المتميزة، ومن أبرزها:

  • توفير أسطول من الحافلات المجهزة بكل ما يلزم لنقل الحجاج بين مكة وعرفات ومنى، والعودة مرة أخرى إلى مكة.
  • لا تشمل الباقة توفير مكان للإقامة في منى أو عرفات.
  • تشمل الباقة على تقديم وجبات خفيفة ومرطبات داخل الحافلات.
  • تغطي الباقة الانتقالات إلى عرفات ومزدلفة ومناسك الرمي.
  • يتم المبيت في منازل الحجاج داخل مدينة مكة.
  • تتوفر نقاط تجمع محددة للمشتركين في الباقة لتسهيل أداء الشعائر الحجية ورمي الجمرات والوقوف بعرفات.

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