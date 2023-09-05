فرسان الوطن للمعلوماتية يصلون الرياض.. بـ3 جوائز عالمية

وصل فرسان المنتخب السعودي للمعلوماتية أمس الإثنين، إلى الرياض حاملين معهم 3 جوائز عالمية، عقب مشاركتهم في الدورة 35 لأولمبياد المعلوماتية الدولي 2023، التي أقيمت في جمهورية المجر، بمشاركة 360 طالبًا وطالبة يمثلون 90 دولة.

استقبال الطلاب السعوديين بحفاوة فور وصولهم الرياض ـ واس

واستقبل الفرسان لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي بحفاوة وترحيب من قبل عدد من المسؤولين في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، “موهبة” ووزارة التعليم، وعدة قطاعات حكومية وخاصة وأوليا أمور الطلاب.

4 طلاب سعوديين

مثّل المملكة في الأولمبياد فريق مكون من 4 طلاب هم: حميد الهذلي بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصد الميدالية البرونزية، وأديب الشهري بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصل على شهادة تقدير، وعيسى الموسى بالصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء، ونال شهادة تقدير، وجوري الجهني في الصف الثالث الثانوي من تعليم المدينة المنورة.

ويستهدف أولمبياد المعلوماتية الدولي طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم المعلوماتية على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام لمدة 8 أيام، باستضافة إحدى الدول وإعداد الأسئلة النظرية والعملية.

ويجري اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم المعلوماتية.

#المنتخب_السعودي_للمعلوماتية⁩ يفوز بـ3 جوائز دولية في ⁧#أولمبياد_المعلوماتية_الدولي⁩ الذي أقيم في 28 أغسطس- 4 سبتمبر بالمجر، وذلك بمشاركة 360 طالباً وطالبة يمثلون 90 دولة.. كل التهاني لمملكتنا ولطلابنا ولشريكنا الاستراتيجي ⁦@moe_gov_sa⁩ pic.twitter.com/1xriOlloUF — موهبة (@mawhiba) September 3, 2023

أكبر مسابقة دولية سنوية

يذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أكبر مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية والأعرق في العالم، وتستهدف الطلاب دون سن العشرين، وهي مسابقة برمجة تنافسية لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية.

ويتنافس فيها الطلاب لصقل مهاراتهم المعلوماتية، من خلال تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة والاختبار، وعلى كل متسابق التعامل مع 3 مهام تتضمن مشكلات يتعين عليه حلها في غضون 5 ساعات.