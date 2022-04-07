فرحة هيستيرية غامرة عند رؤية غادة عادل للفنان “فاندام” في “رامز موفي ستار” ..شاهد لقاء غادة عادل مع فاندام

كان لقاء الفنانة #غادة_عادل بالممثل العالمي #فاندام في الحلقة التي شاركت فيها في برنامج #رامز_جلال “موفي ستار” مثيرة حقا، صاحبها المزيد من الانبهار والطرافة، والكثير من المشاهد المرحة والمضحكة، حتى أنها تصدرت ترند على موقع تويتر.

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“فاندام” يحل شريكا مع “رامز جلال” في برنامج “موفي ستار”

ولمزيد من الإثارة والتشويق فقد نجح رامز جلال في ضم الفنان العالمي “فاندام” ليشاركه تقديم حلقات البرنامج، حيث حققت مشاركته المزيد من الإقبال الساحق على مشاهدة البرنامج، حيث يستعين به رامز جلال في جذب الضحايا للإيقاع بهم في مقالبه الساخرة.

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غادة عادل ضيفة على رامز جلال في برنامج “رامز موفي ستار”

كانت غادة عادل ضيفة رامز جلال في برنامجه الرمضاني برنامج المقالب الشهير “رامز موفي ستار”، في حلقة الأمس الأربعاء، على شاشة إم بي سي، وعند مشاهدة “فاندام” أصابتها صدمة هيستيرية’ جعلتها تقفز وتصفق مثل الأطفال من تلك المفاجأة، فأخذت تحادثه بالإنجليزية تحاول أن تنقل له مدى سعادتها بهذا اللقاء، حتى أنها طلبت التقاط صورة معه.

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رد فعل غادة عادل لحظة اللقاء مع “فان دام”

لم يقتصر الأمر مع غادة عادل على الحديث مع فاندام وإظهار إعجابها الشديد به، وانبهارها برؤيته وجها لوجه، بل أخذت تلمسه بيديها للتأكد أنها تراه حقا وأنه حقيقة ماثلة أمامها.

قفزت غادة عادل ورقصت ولفت ودارت في حركات استعراضية وكأنها تقول: شاهد رشاقتي أنا أيضا فنانة وموهوبة ومشهورة.

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رامز جلال يعلق على هذا اللقاء المثير

لا يكتمل المشهد إلا بتعليقات رامز جلال المشاكسة والمرحة التي تصاحب ما يحدث وهو في مخبأه لا تعلم عنه غادة عادل شيئا، مثل قوله:

«بتستعرض رشاقتها.. بس كدة دخلنا في حصة ألعاب”.

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رامز جلال للعام التالي على التوالي في ضيافة الرياض

للعام الثاني على التوالي يقدم رامز جلال برنامجه المثير والمسلي والذي ارتبط به المشاهدون في كل رمضان من مدينة الرياض، حيث تقوم وزارة الترفيه السعودي بإنتاجه، برعاية سعادة وزير الترفيه محمد أل تركي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الماضي، ويتم عرضه يوميا خلال شهر رمضان 2022 على قناة “إم بي سي مصر”، والذي يعتمد على استضافة العديد من النجوم المشهورين في مصر والبلاد العربية، من فنانين ونجوم كرة القدم ومن كافة الفئات.

وقد تم تصوير حلقات البرنامج في مدينة الرياض حيث تم استخدام البيئة الطبيعية للمدينة في تحقيق قدر اكبر من الإثارة والتشويق، مع توفير إمكانيات تكنولوجية مذهلة، وإخراج الأكشن بمستوى عالمي.

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برومو مثير وناجح يجذب المشاهدين

استطاع برومو البرنامج أن يحفز المشاهدين وان يثير شغفهم وفضولهم في متابعة الحلقات، بكم مشاهد الرعب والمرتبطة بالمواقف الكوميدية، ومشاهدة نجوم البرومو في لحظات رعبهم واستغاثاتهم، ويزيد الموقف صعوبة ما يمارسه معهم رامز جلال من مواقف مرعبة ومخيفة، يتخللها قفشاته وخفة ظله المعهودة.

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https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=4971594486209873