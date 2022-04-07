فرحة هيستيرية غامرة عند رؤية غادة عادل للفنان “فاندام” في “رامز موفي ستار” ..شاهد لقاء غادة عادل مع فاندام

شاهيناز شوقي

كان لقاء الفنانة #غادة_عادل بالممثل العالمي #فاندام في الحلقة التي شاركت فيها في برنامج #رامز_جلال “موفي ستار” مثيرة حقا، صاحبها المزيد من الانبهار والطرافة، والكثير من المشاهد المرحة والمضحكة، حتى أنها تصدرت ترند على موقع تويتر.

غادة عادل في موفي ستار
برنامج موفي ستار
غادة عادل

اقرأ أيضا

مقالات ذات صلة:

أجر خيالي.. كم تقاضى فاندام في برنامج رامز موفي ستار؟

إليكـم مواعيد عرض برنامج رامز جلال الجديد 2022 على قنوات MBC وتوقعات ضيف الحلقة الثانية في رامز موفي ستار

مسلسل “المشوار”

 

المحتويات
“فاندام” يحل شريكا مع “رامز جلال” في برنامج “موفي ستار”
غادة عادل ضيفة على رامز جلال في برنامج “رامز موفي ستار”
رد فعل غادة عادل لحظة اللقاء مع “فان دام”
رامز جلال يعلق على هذا اللقاء المثير
رامز جلال للعام التالي على التوالي في ضيافة الرياض
برومو مثير وناجح يجذب المشاهدين

“فاندام” يحل شريكا مع “رامز جلال” في برنامج “موفي ستار”

ولمزيد من الإثارة والتشويق فقد نجح رامز جلال في ضم الفنان العالمي “فاندام” ليشاركه تقديم حلقات البرنامج، حيث حققت مشاركته المزيد من الإقبال الساحق على مشاهدة البرنامج، حيث يستعين به رامز جلال في جذب الضحايا للإيقاع بهم في مقالبه الساخرة.

برنامج موفي ستار
فاندام

اقرأ أيضا

مسلسل “فاتن أمل حربي”

 

غادة عادل ضيفة على رامز جلال في برنامج “رامز موفي ستار”

غادة عادل
لحظات الهلع

كانت غادة عادل ضيفة رامز جلال في برنامجه الرمضاني برنامج المقالب الشهير “رامز موفي ستار”، في حلقة الأمس الأربعاء، على شاشة إم بي سي، وعند مشاهدة “فاندام” أصابتها صدمة هيستيرية’ جعلتها تقفز وتصفق مثل الأطفال من تلك المفاجأة، فأخذت تحادثه بالإنجليزية تحاول أن تنقل له مدى سعادتها بهذا اللقاء، حتى أنها طلبت التقاط صورة معه.

اقرأ أيضا

مسلسل “راجعين يا هوى”

 

رد فعل غادة عادل لحظة اللقاء مع “فان دام”

لم يقتصر الأمر مع غادة عادل على الحديث مع فاندام وإظهار إعجابها الشديد به، وانبهارها برؤيته وجها لوجه، بل أخذت تلمسه بيديها للتأكد أنها تراه حقا وأنه حقيقة ماثلة أمامها.

قفزت غادة عادل ورقصت ولفت ودارت في حركات استعراضية وكأنها تقول: شاهد رشاقتي أنا أيضا فنانة وموهوبة ومشهورة.

مسلسل “أحلام سعيدة

رامز جلال يعلق على هذا اللقاء المثير

برنامج موفي ستار
لحظات الانبهار

لا يكتمل المشهد إلا بتعليقات رامز جلال المشاكسة والمرحة التي تصاحب ما يحدث وهو في مخبأه لا تعلم عنه غادة عادل شيئا، مثل قوله:

«بتستعرض رشاقتها.. بس كدة دخلنا في حصة ألعاب”.

غادة عادل
مش مصدقة نفسي

اقرأ أيضا

مسلسل “بطلوع الروح”

 

رامز جلال للعام التالي على التوالي في ضيافة الرياض

للعام الثاني على التوالي يقدم رامز جلال برنامجه المثير والمسلي والذي ارتبط به المشاهدون في كل رمضان من مدينة الرياض، حيث تقوم وزارة الترفيه السعودي بإنتاجه، برعاية سعادة وزير الترفيه محمد أل تركي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الماضي، ويتم عرضه يوميا خلال شهر رمضان 2022 على قناة “إم بي سي مصر”، والذي يعتمد على استضافة العديد من النجوم المشهورين في مصر والبلاد العربية، من فنانين ونجوم كرة القدم ومن كافة الفئات.

وقد تم تصوير حلقات البرنامج في مدينة الرياض حيث تم استخدام البيئة الطبيعية للمدينة في تحقيق قدر اكبر من الإثارة والتشويق، مع توفير إمكانيات تكنولوجية مذهلة، وإخراج الأكشن بمستوى عالمي.

غادة عادل في موفي ستاز
غادة عادل مع رامز جلال

اقرأ أيضا

مسلسل العاصوف

 

برومو مثير وناجح يجذب المشاهدين

غادة عادل في موفي ستار
برومو موفي ستار

استطاع برومو البرنامج أن يحفز المشاهدين وان يثير شغفهم وفضولهم في متابعة الحلقات، بكم مشاهد الرعب والمرتبطة بالمواقف الكوميدية، ومشاهدة نجوم البرومو في لحظات رعبهم واستغاثاتهم، ويزيد الموقف صعوبة ما يمارسه معهم رامز جلال من مواقف مرعبة ومخيفة، يتخللها قفشاته وخفة ظله المعهودة.

موضوعات ذات صلة

سنوات الجريش

مسلسل ناطحة سحاب

محمد فراج وبسنت شوقي في برنامج نجوم السماء. شاهد الحلقة كاملة

تغيير موعد عرض العاصوف 3

 

شاهد لحظات لقاء غادة عادل مع فان دام

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=4971594486209873

Avatar of شاهيناز شوقي
شاهيناز شوقي

الاسم: شهناز محمد شوقي، من الاسكندرية، جمهورية مصر العربية، خريجة كلية التربية جامعة الاسكندرية، أهوى الموسيقى والأدب والقراءة، أزور المتاحف والمعارض، أهتم بالعمل المجتمعي، عضو مؤسس في حزب الدستور ، عملت كمحررة في عدد من المواقع الإخبارية، وحاليا أعمل في موقع نجوم مصرية، أكتب في السياسة والاقتصاد وأحوال المواطن المصري اليومية، وأقوم بتغطية ما يهمه من أحداث.
أكتب في الفن والرياضة والصحة، أسعى إلى إزالة الانقسامات والتعصب بين الناس، وأحارب التطرف والتدين الكاذب.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.