فرحة كبيرة.. تفاصيل إتاحة السعودية لتأشيرة الزيارة الشخصية للمصريين لأداء مناسك العمرة

قامت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، بالاعلان عن آلية الحصول على تأشيرة “الزيارة الشخصية”، التي تتيح للزوار الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو اصدقائهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن السعودية، وتأدية مناسك العمرة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المنشآت الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية.

تأشيرة الزيارة الشخصية بالمملكة العربية السعودية

وذكرت “الخارجية السعودية”، أن التقديم على التأشيرة سيكون، من خلال خطوات إلكترونية سهلة على موقع منصة “التأشيرات”.

كما وضحت أنه يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية، دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية، وذلك على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب “الزيارة”، عبر خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وملئ البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على الالتزامات الضرورية، ليتم بعد هذا معالجة الطلب والسماح بإصدار “مستند تأشيرة زيارة شخصية”، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن “طلب دعوة”.

رؤية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المواطن المدعو للزيارة يستطيع، أن يستكمل عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد ملئ نموذج “طلب تأشيرة دخول” في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم يمكنه استلام جواز السفر عقب صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر كافة المنفذ الجوية والبرية والبحرية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود المملكة المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، للمواكبة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

كما وضحت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المتوفرة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة “استعلام” وملئ البيانات المطلوبة ثم الضغط على “استعلام” لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.