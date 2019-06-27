خدمة فرجت | معرفة وسداد الفواتير المستحقة على السجناء والمحكوم عليهم بقضايا مالية عبر ابشر

خدمة فرجت هى مبادرة خيرية قام بتدشينها سمو الأمير عبد العزيز بن سعود لرفع الضرر على المحكومين عليهم بقضايا مالية، وسداد الديون عنهم والتعجيل من خلال منصة ابشر، وبعد إطلاق مبادرة فرجت بأقل من 24 ساعة، تم سداد الديون لحوالي 10 حالات مختلفة، وتسوية أوضاعهم والإفراج عنهم، بعد استخدام تسوية أوضاع الموقوفين من خلال منصة ابشر الإلكترونية، حيث كان هناك 4 حالات في مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية 3 حالات، وكذلك حفر الباطن 3 حالات، وبالتالي سوف نوضح كيفية استخدام خدمة فرجت على ابشر وتسوية أوضاع الموقوفين، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تطوير الخدمات للجمهور، وإتاحة استخدامها عبر الإنترنت، مثل التسجيل في حافز صعوبة البحث عن عمل وكذلك الاستعلام عن العنوان الوطني وغيرها من الخدمات المميزة، مثل الاستعلام عن قضية برقم الهوية واليكم تفاصيل استخدام فرجت لسداد ديون المتعسرين.

ما هى خدمة فرجت ؟

فرجت هى أداة إلكترونية تتيح عملية السداد ضمن الموقوفين على قضايا مالية، حيث يمكن للمستخدم معرفة الأشخاص الذين تم سجنهم ضمن القضايا المالية، وكذلك المبالغ المالية المستحقة عليهم، حيث وجدت الخدمة الجديدة فرجت قبولاً واسعاً بعد إطلاقها، وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:

“قال ﷺ من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة”.

طريقة استخدام خدمة فرجت

يمكنكم استخدام خدمة فرجت بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة ابشر من الرابط التالي “ absher.sa

الدخول على خدماتي.

اختيار المديرية العام للسجون.

البحث من المعطيات المتاحة لك.

اختيار احد الفواتير مع حفظ رقم السداد.

الدخول على السداد من قنوات الدفع.

اختيار المفوتر رقم 69 وتعريف الفاتورة.

تحديد المبلغ بين (كلي/جزئي).

الدفع

وتوضح الصورة التالية خطوات استخدام خدمة فرجت بالخطوات.

كما انه في حالة استخدامك لفرجت سوف تجد الكثير من المحبوسين في السجون وقد تكون عليهم مبالغ بسيطة، وقد أودت بهم إلى السجن، حيث تعتبر خدمة فرجت مع ابشر من الخدمات المميزة التي وجدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن المديرية العامة للسجون بالسعودية وضحت عبر صفحتها الرسمية على تويتر عن استخدام خدمات فرجت بتغريده توضح كيفية استخدام الخدمة.

ما هي خدمة فرجت ؟ pic.twitter.com/RNC2nUjGi6 — السجون (@pgd_KSA) May 30, 2019

ونوضح عزيزي القارئ انه إذا كنت تعرف احد السجناء وترغب في التبرع لصالحة، وقمت بالتسجيل في فرجت ولم تظهر بيانات السجين في ابشر، يمكنك الاتصال على الرقم المجاني 920005999 للتنسيق حول التبرع له والمساهمة في إنهاء قضيته المالية.

خدمة فرجت تطلق سراح 225 سجينا في 3 أيام

ساهمت فرجت عبر منصة ابشر في إطلاق سجناء بعدد 225 في مدة ثلاثة أيام من إطلاقها، بإجمالي مبالغ تم تسديدها 6610321 ريال سعودي وكانت بيانات الحالات كالأتي:

مناطق مستفيدي فرجت عدد حالات فرجت الحدود الشمالية 3 حالات الجوف 2 حائل 3 تبوك 15 القصيم 15 المدينة المنورة 7 الشرقية 44 مكة المكرمة 74 الرياض 12 الشرقية 44 الباحة 1 عسير 11 جازان 8

حيث أشادت السجون بهذه الخدمة المميزة وهى خدمة فرجت على ابشر التي تتيح سداد ديون المساجين وإطلاق سراحهم.

خادم الحرمين يتبرع بـ10 مليون ريال لخدمة فرجت

كما اعلن الأمير عبد العزيز بن سعود عن تبرع الملك سلمان بن عبد العزيز بمبالغ مالية إلى فرجت بلغت حوالي 10 مليون ريال سعودي، وتبرع ولي العهد بمبلغ 5 مليون ريال، يأتي هذا تيسيراً على السجناء المدنيين والعسكرين في قضايا مالية، وتفريجاً لكربهم عن طريقة مبادرة خدمة فرجت التي تم تدشينها.

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