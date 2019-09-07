فحص موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر محرم 1441







نرصد لكم زوارنا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة حول مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن توقيت إيداع المقطوعة بشكل رسمي، الامر الذى لم تأكده أو تنفيه وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث طالبت الوزارة من كافة المواطنين أخذ الأخبار الرسمية من خلال الموقع الرسمي التابع لها، أو من خلال الحسابات الرسمية التابعة لوزارة العمل المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد نوهت الوزارة على أنه يوجد العديد من الشروط والمعايير التي يجب أن تكون في المواطن من اجل يستفيد من المقطوعة المقدمة من قبل وكالة الضمان الإجتماعي.







من هم الفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الفئات التي يمكنها الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد اكدت الوزارة على انه يمكن لكل من الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا دخل لها أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى الأسر التي غاب عنها عائلها، بالإضافة إلى أسر السجناء، بالإضافة إلى الأرامل والإيتام.







الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي الإستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية من اجل العمل على التسهيل والتيسير على المواطن السعودي خدمة الإستعلام والتسجيل من أجل الإستفادة من تلك الخدمات، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنـــا، حيث تهدف الوزارة إلى تقديم كل ما هو جديد للمواطن السعودي من أجل تسهيل تقديم الخدمات له .





