فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن الشهر الحالي 1440 هـ

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل الجديدة فيما يتعلق بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يزداد التساؤلات والمطالب حول الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة، وقد إنتشر في الأونة الاخيرة من خلال العديد من مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بالإسراع في صرف المقطوعة، والتي تصرف للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتسعى المملكة من خلال ذلك إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي في المملكة .

ما هي مساعدة المقطوعة

يطلق مساعدة المقطوعة على المساعدات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال وكالة الضمان الإجتماعي، وتصرف تلك المساعدة لمرة واحدة في السنة للأسرة التي وافقت كافة الشروط التي كشفت عنها الوزارة، ويتم تحديد قيمة الإعانة من خلال عدد افراد الأسرة والدخل الإجمالي الشهري للأسرة السعودية، ويعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى الذي يقدم للأسرة .

موعد صرف المقطوعة

حيث يزداد التساؤلات والمطالب حول الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة، وقد إنتشر في الأونة الاخيرة من خلال العديد من مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بالإسراع في صرف المقطوعة، والتي تصرف للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتسعى المملكة من خلال ذلك إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي في المملكة .

الإستعلام في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل عن موقعاً من اجل الإستعلام والتسجيل للإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد تم تصميم ذلك من أجل توفير الوقت والجهد، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام من خلال الرابط التالي هــــنـــا