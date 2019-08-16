فحص ما هو موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وخصوصاً المواطنين الذين هم على قوائم الإنتظار، حيث يتساءل الكثير من المواطين من الذين هم على قوائم الإنتظار عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الاسرة السعودية ذات الدخل المحدود او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وذلك بسبب العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في سبيل تحقيق التوازن الماليو الإقتصادي، ويرغب الكثير من المواطنين في الإسراع في صرف المقطوعة من اجل حاجة الأسرة السعودية للمقطوعة بشكل كبير.

مستفيدي مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. الأرامل والمطلقات. أسر السجناء. الأسرة التي غاب عنها عائلها.

شروط الإستفادة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن شروط التسجيل في مساعدة المقطوعة، وذلك بسبب الأحوال الإقتصادية الصعبة، وإرتفاع السلع والخدمات في الأونة الأخيرة بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في سبيل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي، ومن بين تلك الشروط التي حددتها وزارة العمل ما يلي :-

أبرز الشروط أن تكون الأسرة من الأسر ذات الدخل المحدود أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هي الحد الأعلى للمقطوعة. يتم تحديد قيمة الإعانة من خلال قيمة الدخل وعدد أفراد الأسرة.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

نرصد لكم في ختام المقال رابط البوابة الإلكترونية من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الرابط التالي هـــــنــــا، حيث أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خدمة الإستعلام عن المقطوعة من اجل توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي، وتوفير عليه عناء الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي