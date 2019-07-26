 التخطي إلى المحتوى

فحص عن قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1440 هـ

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
فحص عن قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1440 هـ
استعلام عن المقطوعة برقم السجل

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية للمواطنين والأسر من ذات الدخل المنخفض او الدخل المتوسط أو الاسر التي لا تقدر على القيام بتلبية إحتياجاتهم الأساسية، وذلك في سبيل توفير الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن السعودي، وتقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعمل العديد من البرامج التمويلية من اجل المساهمة في مساعدة المواطن السعودي، وذلك في ظل إرتفاع الأسعار وتطبيق الضريبة المضافة في بداية العام المنصرم، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من الشروط والفئات المستفيدة من المقطوعة .

فئات المستفيدية من مساعدة المقطوعة

  1. الاسر ذات الدخل المنخفض او الدخل المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الأساسية .
  2. أسر السجناء .
  3. أسر الذي ذهب عنها عائلها .
  4. الأرامل والمطلقات.

شروط التقديم للإستفادة من المقطوعة

  • تحدد قيمة الإعانة في المقطوعة من خلال دخل الأسرة وعدد الافراد فيها .
  • تقدم مساعدة المقطوعة للأشخاص ما فوق 35 عاماً .
  • تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتلك المساعدة .

رابط الإستعلام في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن البوابة الإلكترونية من أجل الإستعلام والتسجيل عن تلك المساعدة المقدمة، ويمكنك عزيزي المواطن من خلال البوابة الإلكترونية التي أعلنت عنها الوزارة الإستعلام منها عن قيمة وموعد صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ويمكنك زيارتها من خلال الرابط التالي هـــنــا

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.